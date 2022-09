Nữ sinh đánh nhau, 23 bạn đứng xem, quay clip

Công an huyện Phong Điền đã vào cuộc xác minh vụ hai nữ sinh THCS tại xã Phong Sơn đánh nhau, trong khi hàng chục học sinh khác đứng xem, dùng điện thoại quay clip.

Ngày 16/9, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã nhận được báo cáo từ Công an huyện Phong Điền về vụ hai nữ sinh Trường THCS Phong Sơn đánh nhau.

Trước đó, chiều tối 9/9, nữ sinh H.T.P.L. (SN 2009) và T.T.T.M. (SN 2009, cùng học tại Trường THCS Phong Sơn, xã Phong Sơn) xảy ra xích mích, nên hẹn nhau ra đoạn đường phía sau trường học để đánh nhau.

Trong lúc hai nữ sinh này đánh nhau, 23 học sinh trường THCS Phong Sơn và Trường THCS Phong An đứng xem. Trong đó, 4 học sinh dùng điện thoại quay lại vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Phong Điền chỉ đạo Công an xã Phong Sơn xác minh làm rõ. Cơ quan công an đã phối hợp với Ban giám hiệu, giáo viên của trường THCS Phong Sơn và Trường THCS Phong An mời các học sinh cùng phụ huynh liên quan vụ việc đến làm việc.

Tại buổi làm việc, cơ quan công an yêu cầu các học sinh xóa, gỡ bỏ các clip đánh nhau đã quay trong điện thoại, không để phát tán trên không gian mạng.

Công an xã Phong Sơn đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.