Nữ sinh cấp 2 thiệt mạng sau cú va chạm xe tải ở TP.HCM

Khoảng 15h ngày 13/1, xe tải mang biển số 61H-015.34 chạy trên đường số 14 khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Khi tài xế cho phương tiện rẽ phải vào đường số 3, hướng về đường Nguyễn Thị Tú thì va chạm với xe máy điện do 3 bé gái chở nhau.

Cú va chạm khiến 3 bé gái bị cuốn vào gầm xe tải, bị thương. Các nạn nhân được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng một người không qua khỏi.

“Xe máy điện từ trên vỉa hè chạy xuống đường thì va chạm với xe tải. 3 bé gái là học sinh cấp 2”, một nhân chứng nói.

Công an quận Bình Tân đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.