Nữ sinh cảnh sát biểu diễn trong lễ tốt nghiệp

Sáng 6/4 tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công An (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lễ bế giảng Khóa huấn luyện học viên các Học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm học 2022 - 2023 diễn ra. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các đơn vị cùng hơn 2.000 học viên thuộc 7 học viện, trường Công an nhân dân.