Nữ sinh bị đánh gãy tay trong lớp học

Sau khi hành hung C. ở hành lang, S. đuổi theo nạn nhân vào lớp, tiếp tục đánh vào phần bụng, đầu và dùng thước gỗ đánh gãy tay nữ sinh lớp 7.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh gãy tay, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa. Ảnh: Tường Quân.

Ngày 6/10, ông Đào Tấn Hữu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), xác nhận tại trường THCS Nguyễn Thế Bảo (xã Hòa Thắng) vừa xảy ra vụ việc một học sinh nữ lớp 7 bị một nam sinh học lớp 12 của trường khác đến đánh gây thương tích. Các cơ quan chức năng của địa phương đang xác minh, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, lúc 6h40 ngày 4/10, T.T.S. (học sinh lớp 12A2, trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) đến phòng học số 9, trường THCS Nguyễn Thế Bảo (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) hăm dọa N.T.T.H. và đánh N.T.H.C., học sinh lớp 7, khiến C. gãy xương cẳng tay.

Theo lời kể của C. (đang điều trị tại bệnh viện), ban đầu, T.T.S. đánh em ở hành lang lớp học. Sau đó, C. bỏ chạy vào trong lớp nhưng S. tiếp tục đến lớp đánh vào phần bụng, đầu và dùng thước gỗ đánh vào tay khiến em bị gãy tay.

Thời gian C. bị đánh khoảng 5 phút, nhưng chỉ có bạn học vào can ngăn, không có giáo viên hay bảo vệ đến. Hiện tại, C. còn rất lo sợ, tâm lý học tập bị ảnh hưởng. Ngoài bị gãy tay, C. còn bị đau ở phần ngực, bụng và đầu.

Trường THCS Nguyễn Thế Bảo, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN.



Trả lời câu hỏi vì sao T.T.S. đang học ở trường khác, nhưng lại có thể vào trường THCS Nguyễn Thế Bảo để hăm dọa H. và đánh C., ông Lương Văn Bừa, hiệu trưởng, giải thích sáng 4/10, trời có mưa to nên bảo vệ cho phụ huynh chở học sinh vào trong trường. Lúc đó, T.T.S. có chở em gái vào trường và xảy ra sự việc trên.

Trao đổi với phóng viên tối 6/10, ông Trương Hải Tân, Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn, cho biết vẫn chưa nắm được vụ việc trên. Tuy nhiên, với trường hợp học sinh đến trường khác gây thương tích như vậy sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật để xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp theo quy định.

Đang chăm sóc con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa, N.T.T.X. (mẹ của C.) cho biết chị rất bức xúc khi con bị đánh thương tích ngay trong lớp học. Chị mong muốn nhà trường, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an xã Hòa Thắng đã mời T.T.S. lên làm việc và báo cáo sự việc lên Công an huyện Phú Hòa. Gia đình C. thuộc diện hộ cận nghèo, cha em mất cách đây 2 năm, nhà có 5 anh chị em. Chính quyền địa phương đã cử người đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa thăm hỏi em C.

Trước đó, vào cuối tháng 8, trên địa bàn huyện Phú Hòa và thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cũng xảy ra các vụ đánh nhau giữa các nhóm học sinh trung học cơ sở và dùng điện thoại quay lại sự việc để tung lên mạng xã hội.