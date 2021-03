Nữ sinh bắt trộm được thưởng nóng

Nghe tiếng tri hô, Yến và An đã hỗ trợ nạn nhân bắt giữ kẻ trộm túi xách.

Ngày 31/3, Công an TP Long Xuyên trao giấy khen và phần thưởng của Công an tỉnh An Giang cho em Lý Hải Yến (16 tuổi, học sinh lớp 9 A6 trường THCS Nguyễn Huệ) và anh Trương Thanh An (27 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lý Hải Yến và anh Trương Thanh An được thưởng nóng. Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều 18/3, anh Nguyễn Đức Thiện dừng ôtô 7 chỗ ở phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên để mọi người trên xe đi vệ sinh.

Lúc này, Ngô Hoàng Phi (31 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh) và vợ thấy trong xe có túi xách nên mở cửa lấy trộm.

Nghe tài xế hô hoán, vợ chồng Phi bỏ chạy nhưng bị Yến và anh An phối hợp với nạn nhân bắt giữ.