Nữ sinh 17 tuổi gây tranh cãi nhất Rap Việt tập 1

Cadmium được cả 4 huấn luyện viên lựa chọn ở tập đầu tiên Rap Việt mùa 3. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng thí sinh này chưa xứng đáng vào vòng tiếp theo.

Cadmium (tên thật Hoàng Thị Quỳnh Anh) là một trong những thí sinh được chọn ở tập đầu tiên của Rap Việt mùa 3. Với tiết mục Việt Nam kiêu hùng được làm mới từ bản gốc Hào khí Việt Nam, thí sinh sinh năm 2006 thậm chí được cả 4 huấn luyện viên lựa chọn. Thái VG bấm nút ngay từ những giai điệu đầu tiên, còn 3 giám khảo lao lên sân khấu để hưởng ứng theo tiết mục của Cadmium.

Sau đó, 4 huấn luyện viên tìm mọi cách để có được cô gái trẻ về đội. Cuối cùng, giám khảo quyết định để Cadmium về đội Thái VG.

Tuy nhiên, tiết mục của thí sinh trẻ cũng gây tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng phải chăng huấn luyện viên và giám khảo của Rap Việt đang ngày càng dễ dãi.

Thí sinh gây tranh cãi nhất tập 1 Rap Việt mùa 3

“Phải có những khoảnh khắc như thế này, anh mới thấy rõ được tinh thần yêu nước là thế nào. Em đã mang điều đó đến cho anh”, B Ray nhận xét về tiết mục của Cadmium. Trong khi đó, Andree Right Hand khen ngợi thí sinh tự tin dù còn khá nhỏ tuổi và chọn chủ đề khó.

Về Suboi, cô đánh giá Cadmium có năng lượng tích cực khiến mọi người đều hào hứng và phấn khích theo. Giám khảo Karik nhấn mạnh: “Khi em cất giọng, vocal của em như đại bác. Một người nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng sở hữu chất giọng rap nặng ký. Rõ ràng, hai mùa đầu chưa có rapper nữ nào như em”.

Bất chấp những lời khen ngợi từ giám khảo, huấn luyện viên, Cadmium vẫn gây tranh cãi. Cô thậm chí là thí sinh bị phản đối nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi tập đầu tiên lên sóng.

Lý do dẫn đến tranh cãi xoay quanh tiết mục của Cadmium là kỹ năng rap được nhận định quá non kém từ thí sinh này. Cô gái 17 tuổi tự tin, làm chủ sân khấu, có flow khá bắt tai, lyric dễ nhận được sự đồng cảm bởi đánh vào tình yêu quê hương đất nước nhưng chất giọng lẫn delivery (cao độ của giọng, nhấn nhá, cảm xúc) còn nhiều hạn chế. Cách gieo vần của Cadmium cũng khá non nớt.

Nhiều khán giả cho rằng với tiết mục kể trên, Cadmium là một mầm non của rap Việt nhưng chưa đủ để được tới 4 HLV tranh giành, thậm chí tiến vào vòng trong. Để Cadmium đi tiếp, liệu có công bằng cho những rapper tài năng, đã cống hiến cho rap Việt suốt nhiều năm qua cũng là câu hỏi nhiều khán giả đặt ra.

“Vocal chán, thấy kiểu cố hét cho ngầu. Lyric cũng bình thường không quá đặc biệt so với bài rap cùng chủ đề. Được cái, bạn ấy biết chọn chủ đề không ai dám chê”, “Lựa chọn bạn ấy giống để động viên tinh thần. Nhưng tôi cảm thấy Rap Việt chọn lọc như vậy là chưa công tâm với những anh em âm thầm đóng góp cho rap lâu nay”, “Tiết mục này được 4 chọn thì khó hiểu thật, nghe như hét ấy”, khán giả bình luận về thí sinh 17 tuổi.

Các huấn luyện viên và giám khảo lên sân khấu hưởng ứng tiết mục của Cadmium. Ảnh: Vie Channel.

Lợi thế khi chọn chủ đề thông minh

Khi Cadmium bị chỉ trích trên mạng xã hội, nhiều khán giả và cả rapper lên tiếng bênh vực thí sinh này. Ưu điểm đầu tiên và nổi trội trong bài thi của Cadmium là chủ đề. Việc kết hợp giữa yếu tố hiện đại với truyền thống, đặc biệt rap về tinh thần tự hào dân tộc không mới nhưng luôn dễ ghi điểm ở các cuộc thi âm nhạc.

Ngoài ra, sự tự tin ở độ tuổi khá trẻ là 17 của Cadmium cũng có thể khiến các HLV, giám khảo dễ tính, ưu ái hơn. Bên cạnh những thí sinh quá mạnh về kỹ năng, vẫn có nhiều nhân tố mới, thiếu sót về kỹ thuật nhưng có tiềm năng, tư duy tốt như Cadmium được lựa chọn ở các cuộc thi âm nhạc khác Rap Việt.

Blacka - Á quân Rap Việt mùa 2 - cho biết quan điểm của cá nhân anh là Cadmium không kiểm soát được âm lượng khi trình diễn sân khấu, giọng quá chóe, có cảm giác rát tai. Nội dung không quá đặc sắc và đã có tiền lệ trong các bài rap về tinh thần dân tộc khác của rất nhiều rapper. Ngoài ra, ngôn phong hơi cứng nhắc và có xu hướng kén người nghe.

Về ưu điểm, Blacka chỉ ra đàn em có tư duy trong việc dựng bài, flow rõ chữ, trình bày nội lực, đài từ dễ thương gần gũi, lyric dễ hiểu, đúng trọng tâm, có tính giáo dục cao và tinh thần đáng được phổ cập rộng rãi.

Rapper Giang Đẫm cho biết nếu là HLV của Rap Việt, anh cũng chọn Cadmium, thậm chí tung nón vàng dù kỹ năng rap còn non. Lý do là ca khúc của Cadmium có nhiều điểm cộng cho HLV cũng như chương trình.

Rap Việt dẫu sao cũng là một game show. Chương trình thiên về tính giải trí thay vì quá coi trọng kỹ thuật, màu sắc undeground. Bởi thế, việc chọn một thí sinh có chủ đề mang tính đại chúng cao như Cadmium cũng dễ hiểu. Chưa kể, những nhân tố nữ như Cadmium luôn là chủ đề dễ gây bàn tán, từ đó tăng độ thảo luận quanh chương trình.

Tuy nhiên, việc tiến xa ở Rap Việt vẫn là điều không hề dễ dàng với Cadmium, nhất là ở những vòng sau cô phải đụng độ với những rapper thực lực, tài năng, giàu kinh nghiệm.

Khi được yêu cầu dự đoán khả năng tiến xa ở Rap Việt của nữ rapper, Blacka cho biết hiện khó đưa ra câu trả lời bởi nó còn phụ thuộc vào khả năng thích nghi và bộc phá trong vòng thi tiếp theo. Anh cho rằng thí sinh cần kiểm soát năng lượng để phù hợp với nhiều người nghe hơn.