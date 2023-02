Nữ 'siêu lừa' ở Trung Quốc bị bắt vì chồng báo cảnh sát

Người phụ nữ họ Li (đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) vừa bị bắt vì liên quan đến những giao dịch bất chính. Sự việc bại lộ khi chồng cô báo cảnh sát vì tưởng vợ mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo, SCMP đưa tin.

Cụ thể, vào tháng 12/2022, người chồng vô tình phát hiện Li sở hữu số lượng lớn thẻ tín dụng. Khi kiểm tra các bản sao kê, anh bất ngờ khi nhìn những con số khổng lồ. Điều này khiến anh nghi ngờ Li đã mắc bẫy của kẻ xấu.

Tuy nhiên, sau khi điều tra dựa trên những chi tiết do người đàn ông cung cấp, cơ quan chức năng xác định cô là thủ phạm trong một vụ gian lận tài chính kể từ năm 2016.

“Anh ấy đã trình báo rằng vợ mình bị lừa hơn 8 triệu nhân dân tệ ( 1,2 triệu USD ). Rốt cuộc cô vợ không phải nạn nhân mà là kẻ lừa đảo. Có 28 người đã bị chiếm đoạt tài sản trong vụ này”, một cảnh sát địa phương tiết lộ.

Sự thật trái ngược với suy nghĩ ban đầu khiến chồng Li hoàn toàn bị sốc.

Cảnh sát cho biết Li đã thực hiện thủ đoạn này vào 7 năm trước sau khi không thể trả hết nợ.

Cô cải trang thành nhân viên tại một cơ quan chính quyền địa phương và tiếp cận những cá nhân giàu có với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Với lời hứa mỗi người sẽ nhận được lãi suất cao tại ngân hàng, những “con mồi” nhanh chóng bị mê hoặc và giao cho cô thông tin chi tiết về thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Sau đó, cô đã sử dụng chúng để chi trả lối sống xa hoa và các chuyến du lịch của mình.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Câu chuyện và những chi tiết gây sốc đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

“Làm sao Li có thể giữ bí mật về chiêu trò này trong suốt 6 năm? Không ai trong số các nạn nhân nghi ngờ hay sao?”, một người dùng hỏi.

“Người chồng đó thật tội nghiệp!”, người khác bình luận.

Những câu chuyện về lừa đảo thường tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Trung Quốc phải đối mặt với rủi ro cao về tội phạm tài chính, những trò gian lận mang tính quốc tế và theo định hướng công nghệ cao.

Hành vi của nhóm này bao gồm lừa đảo tiếp thị qua điện thoại, Internet, gây quỹ bất hợp pháp và tham nhũng.

Đầu tháng 2, một phụ nữ ở tỉnh Sơn Tây đã lừa bà chủ nhà 680.000 nhân dân tệ ( 99.000 USD ) để trang trải cuộc sống.

Vào tháng 6/2022, một nạn nhân nữ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang gần như mất sạch số tiền trong tài khoản ngân hàng - khoảng 25 triệu nhân dân tệ ( 3,6 triệu USD ) - sau khi nhận được cuộc gọi từ người giả làm nhân viên trường học.

