Nữ siêu anh hùng mới của DCEU

Hình ảnh từ hậu trường bộ phim “The Flash” hé lộ tạo hình của nhân vật Supergirl do nữ diễn viên Sasha Calle thủ vai.

The Wrap đưa tin ngày 20/6, tài khoản Twitter Big Screen Leak đã đăng chùm ảnh chụp từ hậu trường bộ phim The Flash của Warner Bros.. Những bức ảnh hé lộ cái nhìn đầu tiên về tạo hình Sasha Calle trong vai siêu anh hùng Supergirl cũng như nhân vật Bruce Wayne do Michael Keaton thủ vai.

Bộ đồ siêu anh hùng của Supergirl trong The Flash có nhiều thay đổi so với nguyên mẫu truyện tranh và có nhiều chi tiết như logo hay chất vải dễ gây liên tưởng tới trang phục của Superman Henry Cavill. Từ những bức ảnh đã được công bố, người hâm mộ tò mò liệu phần áo choàng đỏ của Supergirl có bị loại bỏ hoàn toàn hay không.

Ngày 21/6, Tom Taylor, biên kịch của DC Comics, đã đăng lại hình ảnh Sasha Calle trong tạo hình Supergirl bên cạnh nguyên mẫu nhân vật từ truyện tranh lên trang Twitter cá nhân. Taylor từng hợp tác với họa sĩ Bruno Redondo để sáng tạo một phiên bản Supergirl mới cho vũ trụ siêu anh hùng. Anh bày tỏ sự hài lòng với phiên bản người đóng từ Warner Bros. và DC Films.

“Năm 2014, Bruno Redondo và tôi đã tạo ra một Supergirl mới. Cô ấy là Lara Lane Kent. Và giờ đây… Sasha Calle trong vai Supergirl là một lựa chọn khác thường”, vị tác giả truyện tranh viết trong phần mô tả của hai bức ảnh.

Micheal Keaton xuất hiện thoáng qua trên phim trường The Flash.

Vai Supergirl của Sasha Calle trong The Flash là lần thứ ba nữ siêu nhân xuất hiện trên màn ảnh. Trước đó, nữ diễn viên Helen Slater là người đầu tiên thủ vai Supergirl/Kara Danvers trong bộ phim Supergirl (1984) của Warner Bros..

Melissa Benoist là người thứ hai vào vai Supergirl. Nữ siêu nhân của Benoist là nhân vật chính trong series Supergirl do đài CW sản xuất. Trong phim, Helen Slater cũng góp mặt với vai Eliza Danvers, mẹ nuôi của nữ siêu nhân. Supergirl đang ghi hình mùa cuối.

The Flash là bộ phim điện ảnh đầu tiên về nhân vật siêu anh hùng tốc độ do Ezra Miller thủ vai. Phim do Andy Muschietti đạo diễn. Anh từng gây ấn tượng với vai trò đạo diễn các phim kinh dị It (2017) và It Chapter Two (2019).

Phim dự kiến ra rạp từ 4/11/2022.