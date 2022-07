Nữ rapper Jessi rời công ty của PSY

Công ty giải trí P Nation đưa ra thông báo Jessi rời đi sau khi kết thúc hợp đồng ba năm.

Ngày 6/7, theo trang Soompi, công ty giải trí Hàn Quốc P Nation đưa ra thông báo nữ rapper Jessi rời đi sau khi kết thúc hợp đồng ba năm.

Nội dung thông báo: “Đầu tiên, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả khán giả đã dành tình cảm và sự quan tâm cho Jessi. Chúng tôi xin thông báo hợp đồng độc quyền của công ty với Jessi đã hết hạn. Là nghệ sĩ đầu tiên, gắn bó với P Nation đến nay, Jessi đã khẳng định được vị trí của mình nhờ niềm đam mê âm nhạc và sự nỗ lực không ngừng. Quá trình đó và những thành tích của cô ấy trở thành nguồn động lực cho các thành viên khác của P Nation. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ sự nghiệp của Jessi”.

Jessi rời P Nation sau 3 năm.

Jessi là nữ rapper người Mỹ gốc Hàn, sinh ra tại New York và lớn lên tại New Jersey. Năm 15 tuổi, Jessi trở về Hàn Quốc sau khi thử giọng cho công ty Doremi Media. Cô ra mắt năm 2005 với album Get Up. Tuy nhiên, Jessi chưa gây được ấn tượng trong khoảng thời gian này. Tên tuổi nữ rapper chỉ thực sự được chú ý khi cô tham gia chương trình Unpretty Rapstar và Show Me The Money.

Với làn da nâu khỏe khoắn và thân hình đồng hồ cát, Jessi xây dựng hình ảnh nữ rapper mạnh mẽ, cá tính, khác xa tiêu chuẩn cái đẹp của xứ sở kim chi.

Năm 2019, Jessi gia nhập P Nation. Đây là giai đoạn bùng nổ trong sự nghiệp âm nhạc của Jessi. Các dự án của cô như Nunu Nana, Cool Blooded, Zoom... đều được khán giả trẻ yêu mến.

“Tôi đã bật khóc khi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng trong sự nghiệp của mình. Không phải nhờ xuất hiện trên chương trình tạp kỹ mà là bởi chính âm nhạc của mình”, Jessi chia sẻ trong đợt quảng bá ca khúc Nunu Nana.

Năm 2020, Jessi kết hợp với Lee Hyori, Uhm Jung Hwa và Hwasa tạo thành nhóm nhạc Refund Sisters. Bài hát của nhóm được mắt ngày 10/10/2020 với tên gọi Don't Touch Me.

P Nation được thành lập năm 2019 bởi nam nghệ sĩ PSY sau khi anh kết thúc hợp đồng với công ty YG Entertainment. Hiện P Nation là công ty chủ quản của các nghệ sĩ PSY, HyunA, DAWN, Crush và Heize. Tất cả đều là gương mặt có cá tính mạnh và được công ty tạo điều kiện để phát triển.