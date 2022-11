Nữ quái ở Hải Phòng bị bắt giữ về tội mua bán ma túy

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ nữ quái trong đường dây mua bán, tàng trữ chất ma túy với số lượng lớn và thủ đoạn tinh vi.

Người bị bắt giữ là Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1976, đăng ký thường trú: số 01/113/96 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng; nơi ở hiện tại: số 41/11 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Quận Lê Chân, Hải Phòng).

Qua công tác theo dõi, quản lý địa bàn, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) phát hiện Nguyễn Thị Thanh Hương có nhiều biểu hiện, nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi. Về nhân thân, gia đình đối tượng có nhiều người phạm tội về ma túy. Bản thân Nguyễn Thị Thanh Hương đã có 2 tiền án về Tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thanh Hương.

Nguyễn Thị Thanh Hương, Đào Anh Tuấn cùng tang vật thu giữ.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 26/11, Công an quận Lê Chân đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đào Anh Tuấn (SN 1989, đăng ký thường trú: xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng; nơi ở hiện nay: số 40B Hồ Đá, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng), sau khi Tuấn vừa “giao dịch” ma túy tại nhà Nguyễn Thị Thanh Hương, thu giữ tại chỗ 199,7 gram ma túy “đá”. Tuấn khai nhận số ma túy này được Hương đưa để chuyển cho người khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thanh Hương, lực lượng chức năng đã thu giữ 267,81 gram ma túy heroin cùng nhiều tang vật được sử dụng để chia lẻ ma túy. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Hương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Đào Anh Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Công an quận Lê Chân điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.