'Nữ quái' lừa gần 10 tỷ bỏ trốn

Bị tuyên 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thúy được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Lợi dụng cơ hội này, người phụ nữ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23/2, Phòng cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Công an huyện Chư Sê bắt giữ Bùi Thị Thúy (35 tuổi, trú tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông), theo quyết định truy nã của công an tỉnh.

Bùi Thị Thúy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại làng Khối Zố, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê.

Từ năm 2017 đến tháng 5/2018, Thúy đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tại phiên phúc thẩm vừa qua, Thúy bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cô ta được cho tại ngoại chờ thi hành án. Trong khoảng thời gian này, Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

