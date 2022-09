Nữ quái lừa đảo mang theo bọc tiền âm phủ

Khi mở cốp xe, Phượng cố tình để lộ một phần bọc tiền âm phủ để nạn nhân nghĩ đó là tiền thật.

Ngày 1/9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Phượng bị khởi tố 2 tội danh. Ảnh: T.H.

Theo điều tra, Phượng từng ở tù gần 8 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản. Ra tù, Phượng không tu chí làm ăn mà “ngựa quen đường cũ”.

Ngày 12/8, bị can đến chợ đầu mối Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, để làm quen với bà C. (42 tuổi). Sau đó, Phượng đề nghị thuê bà C. chở đi gặp bạn hàng để gom tiền.

Khi đến chợ Tân An, Phượng nói bà C. đứng chờ còn bị can đi mua một bọc tiền âm phủ. Sau khi quay lại, người phụ nữ nói bà C. mở cốp xe để cất tiền. Quá trình này, bị can cố tình để hé một phần bọc tiền để nạn nhân nghĩ đó là tiền thật.

Sau đó, họ tiếp tục di chuyển đến chợ Buôn Ma Thuột. Tại đây, Phượng mượn chiếc iPhone Xs Max của bà C. để gọi điện. Sau khi cầm được tài sản, người phụ nữ liền bỏ trốn.

Nạn nhân không thấy Phượng quay lại nên kiểm tra thì phát hiện tiền âm phủ. Khi bị cảnh sát bắt, Phượng khai đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, An Giang, Tiền Giang, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu.