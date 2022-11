Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy (35 tuổi, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin bước đầu, trước đó chị N.T.H. (39 tuổi, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã có đơn trình báo về việc chị này bị Võ Thị Phương Thúy lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4,1 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung tiền mua bất động sản và lừa đảo thông qua việc huy động nguồn tiền cho khách vay để đảo khế ngân hàng, vay trả tiền mua bất động sản để cùng chia lợi nhuận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, cơ quan công an xác định: Khoảng đầu tháng 9/2021, do Thúy biết gia đình chị H. có thửa đất diện tích 800 m2 đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã làm thủ tục nhiều lần nhưng chưa được cấp. Thúy đã chủ động gặp gỡ gia đình chị H. và đưa ra mức giá 220 triệu đồng là chi phí để làm bìa đỏ, do tin tưởng, nên chị H. đã chuyển cho Thúy số tiền 180 triệu đồng.

Bị can Võ Thị Phương Thúy tại cơ quan công an.

Biết chị H. đã tin tưởng mình, Thúy đưa ra thông tin gian dối đang tự bỏ tiền ra để “Chạy bìa đỏ” cho 3 hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Sau khi hoàn tất thủ tục, có được bìa đỏ Thúy sẽ được trả công bằng việc cho một phần đất và rủ chị H. cùng chi tiền, Thúy bỏ công “chạy bìa đỏ”, khi có đất các hộ chia cho thì bán chia đôi.

Tin tưởng lời của Thúy, chị H. đồng ý và đã chuyển cho Thúy tổng cộng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng để làm chi phí “chạy bìa đỏ”.

Tiếp đó, vào các ngày 20 và 21/12/2021, Thúy tiếp tục dùng các chiêu trò mua đất để chị H. chuyển thêm 390 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Thúy còn đưa ra thông tin là một số khách hàng của Thúy cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, đề nghị chị H. chuyển tiền để cho họ vay, lãi suất có thì chia nhau. Tin tưởng lời của Thúy, chị H. đã chuyển cho Thúy tổng cộng 800 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thúy sử dụng chơi cá cược đỏ đen trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Tại cơ quan điều tra, Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình và chiếm đoạt của chị H. thông qua các hình thức trên là hơn 4,1 tỷ đồng .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do bản thân Thúy đang nuôi con nhỏ, Cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.