'Nữ quái' dựng màn kịch được thừa kế hàng trăm tỷ để lừa đảo

Dựng nên vở kịch mình được thừa kế hàng trăm tỷ từ người đã chết, “nữ quái” lừa nhiều người góp tiền cúng lễ qua đó lừa đảo hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa bắt người cầm đầu trong nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan điều tra.

Theo đó, Nguyễn Thị Thủy tung tin là có một khoản thừa kế hàng trăm tỷ đồng của người đã chết. Muốn sử dụng được thì phải nộp tiền cúng lễ, người nào tham gia sẽ được chia phần trăm cao.

Nhiều người dân vì quá tin tưởng và hám lợi đã huy động tiền, cầm cố nhà cửa và bị lừa với số tiền nhiều tỷ đồng.

Từ giữa năm 2019 đến nay, Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 người dân trên địa bàn TP Vinh và huyện Yên Thành với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng .

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.