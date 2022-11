Nữ quái buôn bán ma túy sa lưới sau gần một tháng trốn truy nã

Người phụ nữ bị truy nã đặc biệt với tội danh buôn bán ma túy, đã bị bắt giữ khi xuất hiện trên địa bàn phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Công an phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, vừa bắt giữ Trần Ngọc Hà (SN 1978, trú ở số 10 Lô 13 Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) theo Quyết định truy nã số 27/QĐTN-PC10 ngày 10/10/2022 của Công an thành phố Hải Phòng về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an phường Nghĩa Xá phát hiện đối tượng nữ xuất hiện trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục điều tra làm rõ, Công an phường Nghĩa Xá xác người phụ nữ này là Trần Ngọc Hà, đang bị Công an Hải Phòng truy nã đặc biệt.

Quyết định truy nã Trần Ngọc Hà.

Hiện Trần Ngọc Hà đã được bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an Hải Phòng theo quy định.