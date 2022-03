Nữ phụ nổi bật hơn nữ chính ở 'Vườn sao băng' 2022

Theo Bangkok Post, dù ít đất diễn, Prim Chanikan vẫn được đánh giá là lấn át nữ chính cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Trang IDN Times cho biết Vườn sao băng phiên bản Thái hiện là một trong những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất xứ chùa vàng, đặc biệt là với giới trẻ. Một trong những yếu tố giúp tác phẩm thu hút người xem là dàn diễn viên trẻ gồm những cái tên có lượng fan đông đảo.

Ngoài dàn F4, nữ phụ Prim Chanikan là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhờ vẻ đẹp lai Tây và lối diễn xuất tự nhiên. Trong phim, sao nữ sinh năm 2004 thủ vai "nàng Cháo" - Kaning. Nhiều bình luận cho rằng sự xuất hiện của Prim khiến nữ chính trở nên mờ nhạt.

Prim hiện là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của làng giải trí Thái Lan. Ảnh: Twitter.

Trang Gdatamart cho biết trước khi trở thành diễn viên, Prim là người mẫu cho nhiều nhãn hàng khi còn nhỏ. Hiện tại, cô hoạt động với tư cách nghệ sĩ trực thuộc GMMTV - một công ty sản xuất giải trí của Thái Lan.

Cũng theo trang này, nữ diễn viên 10X lấn sân sang diễn xuất với vai thời nhỏ của nữ chính trong phim điện ảnh Timeline. Sau đó, cô lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ thông qua tác phẩm U-Prince: The handsome cowboy.

Năm 2018, Prim đóng vai phụ trong Bpoop Phaeh Saniwaat. Theo truyền thông Thái, bộ phim đạt thành công lớn về mặt thương mại, góp phần gia tăng số lượng khách du lịch đến tham quan xứ chùa vàng.

Trước khi lấn sân sang diễn xuất, Prim là người mẫu. Ảnh: Twitter.

Năm 2019 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của sao nữ sinh năm 2004 ở lĩnh vực phim ảnh khi cô xuất hiện trong My love from another star - phiên bản làm lại của một bộ phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc.

Trang Gdatamark cho biết giá trị tài sản ròng của Prim Chanikarn Tangabodi tăng nhanh từ năm 2019. Theo báo cáo năm 2020, nữ diễn viên 18 tuổi kiếm được khoảng 1,5 triệu USD nhờ đóng phim. Con số này tiếp tục tăng lên ở những năm sau đó.

Theo Bangkok Post, mức độ phổ biến của sao nữ Thái Lan ngày càng rộng rãi, đặc biệt sau khi tham gia Vườn sao băng phiên bản Thái.

Từ sau vai "nàng Cháo", nữ diễn viên sinh năm 2004 ngày càng được biết đến rộng rãi. Ảnh: Twitter.

Khác với hình ảnh nàng Cháo trong phim, ngoài đời, nữ diễn viên có phong cách thời thượng, cá tính. Nhờ ngoại hình nổi bật, Prim trở thành người mẫu quảng cáo của nhiều thương hiệu làm đẹp, trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang nổi tiếng Thái Lan.

Sau Vườn sao băng phiên bản Thái, Prim xuất hiện trong MV của Metawin Opas-iamkajorn – Closer với vai trò nữ chính. Bên cạnh đó, cô sẽ tham gia hai dự án truyền hình khác là Home school và Good old days cùng trong năm nay.