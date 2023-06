Nữ phát thanh viên Hàn Quốc nổi tiếng sau show hẹn hò

Trong khoảng thời gian đi học, Na Yeon nhận thấy bản thân đã ăn quá nhiều. Thời điểm đó, cô thường tham gia tiệc tùng cùng bạn bè, ăn vặt vào đêm khuya. Sau đó, Lee Na Yeon đã giảm một nửa lượng thức ăn trong mỗi bữa để giảm cân. Cô cho rằng phương pháp này gây ra tình trạng đói bụng trong những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi quen thuộc với chế độ ăn này, Lee Na Yeon nhận thấy lượng ăn như vậy là hợp lý, no vừa đủ. Đồng thời, thói quen giảm lượng thức ăn khiến cô không còn sợ tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: inayommi, SpotvNews.

Sau khi nổi tiếng hơn nhờ tham gia show hẹn hò, Lee Na Yeon trở thành khách mời quen thuộc của các show diễn thời trang từ những nhà mốt cao cấp. Mới đây, cô dự sự kiện của thương hiệu Gucci. Trước đó, cô cùng các thành viên trong show Transit Love 2 góp mặt trong sự kiện do Saint Laurent tổ chức. Ảnh: inayommi.

Thảm đỏ Cannes 2023 quy tụ nhiều tên tuổi đình đám. Jennie (BlackPink) có những hành động thân thiết với Troye Sivan, The Weeknd và Lily-Rose Depp.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.