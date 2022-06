Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng

Từ ngày 20/1, Trúc nợ gần 20 người với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Những chủ nợ không được chuyển trả tiền "quay đầu" đã gây áp lực, yêu cầu Trúc phải trả nợ.

Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an Lâm Đồng vừa khởi tố bắt giam Hoàng Anh Trúc (SN 1991, trú phường 2, TP Đà Lạt - Lâm Đồng) vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tố cáo hành vi của đối tượng.

Kết quả điều tra xác định như sau: Hoàng Anh Trúc là nhân viên ngân hàng B.A. (viết tắt) - chi nhánh Đà Lạt từ năm 2018. Quá trình làm việc tại đây, Trúc nhận làm đáo hạn cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng. Ban đầu, Trúc chỉ đứng ra giới thiệu cho khách hàng trực tiếp làm việc với những người có tiền cho vay, sau khi đáo hạn xong những người cho vay sẽ chia cho Trúc một phần tiền lãi do khách đáo hạn chi trả.

Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam bị can Trúc

Đến khoảng tháng 10/2020, những người cho vay yêu cầu Trúc đứng ra trực tiếp vay tiền của họ rồi đáo hạn cho khách hàng vì họ chỉ biết Trúc chứ không biết những người vay, khi có trục trặc sẽ dễ giải quyết. Trúc đồng ý và từ đó giữa Trúc và những người cho vay thường xuyên giao dịch với nhau.

Bên cho vay yêu cầu, mỗi lần Trúc vay tiền để đáo hạn cho khách hàng, sau khi xong việc (khoảng 3-4 ngày) Trúc phải chuyển lại số tiền gốc để họ "quay đầu", đảm bảo tiền của họ còn được bảo toàn. Những chủ nợ tính toán thu hồi số tiền lãi Trúc phải trả theo lãi suất đã thỏa thuận, sau đó họ tiếp tục chuyển khoản cho Trúc mượn khoản vay mới.

Một số người cho vay trừ tiền lãi trước khi chuyển khoản cho Trúc, sau đó yêu cầu Trúc phải trả lại đủ tiền gốc theo giấy mượn. Một số người cho Trúc vay một khoản tiền “cứng” (cho vay nhưng không yêu cầu trả dứt điểm), sau đó yêu cầu Trúc chuyển trả tiền gốc kèm lãi vào thời điểm hai bên thỏa thuận.

Từ tháng 10/2021, Trúc đã nợ rất nhiều người. Tuy nhiên, để che giấu không cho những chủ nợ biết, Trúc tiếp tục vay của người này có lãi, trả gốc cho người kia. Từ ngày 20/1, Trúc đã nợ gần 20 người với số tiền khoảng 100 tỷ đồng . Những chủ nợ không được chuyển trả tiền "quay đầu" đã gây áp lực, yêu cầu Trúc phải trả nợ.

Họ hứa hẹn sau khi Trúc trả xong sẽ cho mượn lại. Do đó, Trúc tiếp tục lấy tiền của người này trả cho người kia. Trúc nói dối với những người cho Trúc vay tiền để đáo hạn cho khách hàng, mục đích là nhằm có tiền trả nợ trước mắt cho những chủ nợ khác.

Tuy nhiên, một số chủ nợ sau khi thu hồi được số tiền nợ đã không chuyển khoản lại cho Trúc mượn nữa, Trúc hứa hẹn những chủ nợ mới nhưng không có tiền trả họ. Ngày 10/2, Trúc tuyên bố không còn khả năng trả nợ. Các chủ nợ của Trúc đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Qua công tác điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT xác định Hoàng Anh Trúc có hành vi chiếm đoạt tài sản của một số người. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng .

Về dấu hiệu tội phạm của hành vi lừa đảo, bước đầu cơ quan công an xác định và làm rõ một số trường hợp, điển hình, gồm: ông Hoàng Văn A. (SN 1978, trú huyện Đơn Dương - Lâm Đồng) bị chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng ; bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1974, trú phường 2 - Đà Lạt) bị chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng .

Đối với các chủ nợ còn lại đã đưa tiền cho Trúc, quan hệ vay mượn của họ là hình sự hay dân sự, hiện cơ quan công an đang làm rõ.

Hiện Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Anh Trúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an Lâm Đồng thông báo, còn ai là bị hại, liên quan đến vụ án, liên hệ với Phòng PC01 Công an Lâm Đồng để được giải quyết.