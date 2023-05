Nữ nhân viên bưu điện chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của khách hàng

Từ tháng 6/2022 đến nay, Vì Thị Thảo đã lạm dụng chức vụ giao dịch viên bưu điện huyện ở Sơn La để chiếm đoạt tiền của khách hàng, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Thị Thảo (SN 1987, trú tại bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp) là giao dịch viên của bưu điện huyện này về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 30/4, Công an huyện Sốp Cộp nhận được đơn tố giác với nội dung: Vì Thị Thảo là giao dịch viên bưu điện Sốp Cộp đã thực hiện không đúng quy định của ngành bưu điện, chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của nhiều khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp thi hành lệnh bắt bị can Vì Thị Thảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sốp Cộp đã tiến hành điều tra, xác minh. Bằng những tài liệu, chứng cứ thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định từ tháng 6/2022, do vay nợ không có khả năng trả, Vì Thị Thảo đã lạm dụng chức vụ được giao là giao dịch viên của Bưu điện huyện Sốp Cộp để thông tin đến một số khách hàng đang gửi tiền tiết kiệm tại bưu điện huyện với nội dung: “Hiện bưu điện có chương trình khuyến mại, có quà tặng, lãi suất cao hơn nếu rút toàn bộ số tiền từ sổ tiết kiệm cũ sau đó lập sổ tiết kiệm mới”.

Sau khi khách hàng đồng ý, Vì Thị Thảo yêu cầu khách hàng đến làm thủ tục tất toán tiền gửi để lập sổ tiết kiệm mới. Trong quá trình thực hiện, Vì Thị Thảo đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của kiểm soát viên (lấy mã mật khẩu của kiểm soát viên và tự phê duyệt) để rút tiền của khách hàng, sau đó chiếm đoạt.

Đến nay, Vì Thị Thảo đã chiếm đoạt tiền của 20 khách hàng trên địa bàn huyện Sốp Cộp, với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng .

Vụ án đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật.