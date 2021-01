Ở lễ nhậm chức tổng thống Joe Biden, Amanda Gorman diện bộ trang phục sắc vàng nổi bật của Prada. Màn trình diễn của cô gây ấn tượng với một công ty người mẫu.

Nữ nhà thơ trẻ Amanda Gorman vừa ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý người mẫu IMG Models, theo Insider.

Cô gái 22 tuổi chính thức gia nhập hàng ngũ người mẫu chuyên nghiệp và có cơ hội sải bước trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Cô đã nhận được sự chú ý của chủ tịch IMG - Ivan Bart - khi trình bày bài thơ The Hill We Climb. Tác phẩm do cô viết cho những người có mặt tại Washington D.C (Mỹ), lẫn khán giả theo dõi lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden ngày 20/1.

Amanda Gorman biểu diễn trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.

Công ty quản lý người mẫu đã đăng tải hình ảnh của Gorman trên website với bản hợp đồng quản lý độc quyền.

Sàn diễn đầu tiên mà cô có cơ hội được góp mặt là Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2021 dành cho nữ. Ivan Bart nói với The New York Times: "Quy định về việc tuyển chọn người mẫu không còn phụ thuộc nhiều về giới tính, chiều cao hay chuẩn mực của vẻ đẹp".

Gorman sinh năm 1998 ở Los Angeles, Mỹ. Cô từng bị chứng trở ngại khi nói chuyện. "Khi bạn phải tự dạy bản thân cách phát âm và quan tâm nhiều đến cách phát âm, điều đó mang lại cho bạn nhận thức nhất định về cảm âm, về trải nghiệm thính giác", cô nói với Los Angeles Times.

Cô bắt đầu làm thơ khi còn nhỏ. Gorman đoạt giải nhà thơ trẻ của Los Angeles năm 16 tuổi. Ba năm sau, khi theo học ngành xã hội học tại Harvard, Gorman trở thành người đầu tiên đạt giải Nhà thơ trẻ của nước Mỹ vào năm 2017.

Cô đã có tập thơ đầu tiên mang tên The One for Whom Food Is Not Enough vào năm 2015 và sẽ xuất bản tiếp Change Sings vào cuối năm nay.