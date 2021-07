Nữ người mẫu yêu trai hư bất chấp gia đình ngăn cấm

Sinh ra trong gia đình danh giá và nổi tiếng, việc Amelia Hamlin yêu Scott Disick vấp phải sự phản đối từ người thân.

Trong buổi chia sẻ mới nhất với Fox News, Lisa Rinna - mẹ của Amelia Hamlin - nói rằng bà cảm thấy sốc khi biết con gái hẹn hò Scott Disick.

Trước đó, mối tình với bạn trai hơn 18 tuổi của Amelia là chủ đề bàn tán. Disick bị nhận định vốn là trai hư, chuyện tình cảm phức tạp và không phù hợp với Amelia Hamlin - nữ người mẫu sinh ra trong gia đình danh giá, có truyền thống nghệ thuật.

Amelia Gray Hamlin (sinh năm 2001) sinh ra trong gia đình nổi tiếng có bố mẹ là cặp diễn viên Hollywood Lisa Rinna và Harry Hamlin.

Amelia Hamlin và Scott Disick thường xuyên du lịch cùng nhau. Ảnh: Fox News.

Sở hữu 1 triệu USD ở tuổi 20

Lisa Rinna là tác giả sách, diễn viên từng xuất hiện trong Real Housewives of Beverly Hills, các vở opera Days of Our Lives và Melrose Place. Cha của Amelia được coi là tài tử trong Mad Men, Shameless và Veronica Mars. Chị gái của người đẹp 20 tuổi là Delilah Belle Hamlin (sinh năm 1998), cũng là người mẫu, diễn viên và ngôi sao được chú ý trên mạng xã hội. Nhờ đó, từ những ngày còn nhỏ, Amelia Hamlin dễ dàng nhận được sự chú ý lớn của truyền thông.

Có vóc dáng nổi bật, Amelia Hamlin sớm lọt vào mắt của nhiều nhà tuyển dụng người mẫu. Cô từng cộng tác với một số thương hiệu lớn như Skims của Kim Kardashian, Savage x Fenty của Rihanna và Levi's... Thời gian mới bước chân vào nghề, Amelia ký hợp đồng với IMG. Tới tháng 6/2020, cô chuyển sang làm việc cùng Women 360 Management ở New York.

Theo Life and Style Magazine, tính tới hiện tại, khối tài sản của người đẹp 20 tuổi khoảng 1 triệu USD , chủ yếu kiếm được nhờ công việc người mẫu và là KOL trên Instagram.

Không chỉ là người mẫu thành công từ sớm, Amelia được nhận xét là người biết cân bằng giữa việc học và đam mê. Tháng 8/2019, mẹ của Amelia - Lisa Rinna chia sẻ rằng bà đã chuyển con gái từ Los Angeles đến New York để tiện cho việc học tập chuyên ngành dinh dưỡng, sức khỏe và tâm lý.

Việc chọn ngành học này được cho là bắt nguồn từ chứng biếng ăn của Amelia. Năm 2018, nữ người mẫu lần đầu chia sẻ về căn bệnh của bản thân. Cụ thể, cô đã vượt qua khoảng thời gian mệt mỏi khi đấu tranh với bệnh rối loạn ăn uống. Thời điểm đó, bác sĩ nói rằng Amelia Hamlin có thể mất mạng sau 4 tháng nếu không cải thiện được tình trạng biếng ăn.

Căn bệnh của Amelia dần tốt lên khi được điều trị kịp thời cộng với sự quan tâm, giúp đỡ từ gia đình. Nữ người mẫu học cách yêu bản thân, ăn uống điều độ, làm việc vừa sức và dần dần hồi phục.

Amelia Hamlin sở hữu khối tài sản 1 triệu USD ở tuổi 20. Ảnh: Mirror.



Thời điểm mới chia sẻ về căn bệnh, truyền thông thường nhắm vào điều này mỗi khi nhắc tới Amelia Hamlin. Điều đó khiến người đẹp 20 tuổi càng cảm thấy áp lực. Nữ người mẫu cho hay cô sợ phải đọc báo bởi ai cũng nhắc tới sức khỏe của mình.

Ngoài ra, Amelia Hamlin từng trải qua biến cố lớn vào năm 16 tuổi. Khi ấy, nữ người mẫu bị nhiễm trùng núm vú, viêm ngực và buộc phải phẫu thuật thu nhỏ ngực. Theo chia sẻ của cô, đây là một trong những điều tồi tệ nhất cô phải trải qua cả về sức khỏe lẫn tâm lý.

Chuyện tình cảm bị ngăn cấm

Cuối tháng 11/2020, loạt ảnh tình tứ trên bãi biển của Amelia Hamlin và Scott Disick được chia sẻ rộng rãi. Cả hai vướng tin hẹn hò khi xuất hiện chung tại tiệc sinh nhật của Kendall Jenner vào ngày 31/10. Từ đây, nữ người mẫu nhận được nhiều hơn cả sự chú ý của người hâm mộ bởi Disick vốn là chàng trai nổi tiếng với chuyện tình phức tạp.

Trước khi đến với Amelia Hamlin, Scott Disick có mối tình được công chúng quan tâm với con gái danh ca Lionel Richie là Sofia Richie (22 tuổi).

Nam diễn viên cũng là người tình cũ lâu năm của chị gái Kim Kardashian - Kourtney Kardashian. Cả hai đã có với nhau ba con chung trước khi chia tay. Trong khi đó, Amelia Hamlin là ngôi sao mới nổi, chưa vướng vào những cuộc tình ồn ào.

Khác với lần yêu Mercer Wiederhorn, Amelia Hamlin khá kín tiếng khi hẹn hò Scott Disick. Bà Lisa Rinna cho hay thời gian đầu, Amelia nói rằng cô và Disick chỉ là bạn bè. Vì thế, khi đọc thông tin con gái đang hẹn hò với bạn trai hơn 18 tuổi, Rinna cảm thấy sốc, bất ngờ và lo lắng.

Cả bố, mẹ của Amelia đều không muốn con gái qua lại với người tình đáng tuổi chú và khá tai tiếng trong giới giải trí. Tuy nhiên, cha của Amelia - Harry Hamlin - tỏ ra bình tĩnh hơn. Ông cho rằng con gái chỉ đang trong một mối tình chớp nhoáng.

Amelia Hamlin - Scott Disick vướng nghi vấn hẹn hò khi xuất hiện chung tại tiệc sinh nhật của Kendall Jenner vào ngày 31/10. Ảnh: Daily Mail.

Đối diện với sự phản đối từ gia đình, người hâm mộ, Amelia Hamlin vẫn không ngần ngại bày tỏ tình cảm với bạn trai Scott Disick. Cô gọi nửa kia là "người tình trong mộng", thường xuyên tay trong tay với Disick ở nơi công cộng hay những sự kiện lớn.

Về phía Disick, anh cũng thể hiện rằng Amelia là người phù hợp với mình. Theo People, nữ người mẫu và bạn trai đang xây dựng mối quan hệ nghiêm túc.

"Disick nói với bạn bè rằng Amelia quan trọng trong cuộc sống của mình. Hai người yêu nhau bất kể tuổi tác và không nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng. Họ không thể tách rời, thường xuyên qua lại, đi chơi cùng nhau từ Miami đến Los Angeles", nguồn tin cho biết.

8 tháng bên nhau, Amelia Hamlin và Scott Disick chưa từng nhận được sự tán dương của gia đình, khán giả hay truyền thông. Điều duy nhất khiến mẹ của Amelia cảm thấy thoải mái khi con gái hẹn hò là báo chí đã tạm "quên" việc Amelia có nhiều vấn đề về sức khỏe và chỉ tập trung vào chuyện tình cảm.

Với Lisa Rinna, điều này giúp con gái bớt tủi thân và áp lực hơn rất nhiều.