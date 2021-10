Nữ người mẫu New Zealand chỉ có một chân nổi tiếng trên mạng

Cherie Louise (29 tuổi), người mẫu đến từ New Zealand, thu hút hơn 70.000 follow trên mạng. Năm 6 tuổi, cô được chẩn đoán mắc dạng ung thư xương hiếm gặp, phải cắt bỏ toàn bộ chân trái. Ca phẫu thuật cũng loại bỏ nửa khung xương chậu của Louise, khiến việc sử dụng chân giả gần như là không thể, theo The New York Post.