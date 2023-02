Nữ nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất

Với 210 triệu USD , Gordon Matthew Thomas Sumner CBE, còn được biết đến với nghệ danh Sting, xếp vị trí thứ 2. Cựu thủ lĩnh nhóm nhạc new wave rock The Police - người từng 17 lần giành máy hát vàng Grammy - nổi danh toàn cầu với các bản hit Every Breath You Take và Roxanne. Vào năm 2022, Sting đã bán bản quyền danh mục nhạc của The Police những cũng như đĩa hát solo của anh cho Universal Music Group. Thương vụ này giúp anh đút túi khoản tiền lớn.