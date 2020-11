Nữ nạn nhân bị bắn ở Quảng Nam qua cơn nguy kịch

"Bệnh nhân Ly Na bị chấn thương sọ não, vết thương thấu ngực do trúng đạn. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân có chiều hướng hồi phục", Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam nói.

Ngày 28/11, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang điều trị cho 2 bệnh nhân liên quan đến vụ nổ súng ở huyện Bắc Trà My 2 ngày trước.

Hai bệnh nhân gồm chị Trần Thị Ly Na (36 tuổi, ở thị trấn Trà My) và bà Trần Thị Lan (55 tuổi, mẹ Ly Na).

Nghi phạm Đỗ Xuân Hải. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, bệnh nhân Ly Na nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, vết thương thấu ngực do trúng đạn. Còn bà Trần Thị Lan có vết thương vùng đầu, mặt do bị chém.

"Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật dẫn lưu màng phổi trái, lấy đầu đạn cho bệnh nhân Ly Na. Hiện, người này nằm ICU, tình trạng rất nặng và có chiều hướng phục hồi. Bệnh viện dùng thuốc an thần, máy thở hỗ trợ. Người còn lại vết thương nhẹ, nằm tại khoa Ngoại - Thần kinh, cột sống", ông Mười nói với Zing.

Cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nghi phạm Đỗ Xuân Hải (ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

Tướng Dũng cho biết công an tỉnh đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh đến địa phương để truy tìm nghi phạm, địa bàn tìm kiếm cũng được mở rộng.

Tối 26/11, Đỗ Xuân Hải mang súng đến nhà chị Ly Na ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Tại đây, Hải nổ súng khiến chị Na bị thương nặng. Bà Trần Thị Lan và con trai chạy đến can ngăn cũng bị Hải chém trọng thương.

Sau đó, Hải tiếp tục mang một khẩu súng khác đến nhà ông Nguyễn Thành Tại (ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) nổ súng khiến ông Tại tử vong. Sau khi bắn người, Hải để lại xe máy, khẩu súng rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 khẩu súng.