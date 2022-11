Nữ MC trong show về giới siêu giàu Dubai

Omran nhanh chóng ghi dấu ấn với vai trò người dẫn chương trình sau khi xuất hiện lần đầu tiên trên The Situation with Lojain trên kênh truyền hình Bahrain TV. Nhiều hợp đồng MC nhanh chóng tìm đến cô, có thể kể đến như Around The Gulf, The World Of Eve và Ya Hala trên Rotana Khalejia - một kênh truyền hình ở Arab Saudi. Trong đó, show nổi tiếng nhất là Good Morning Arabs! trên MBC1, kênh truyền hình phổ biến ở các quốc gia Trung Đông.