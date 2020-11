Nữ kế toán trưởng tử vong tại nơi làm việc

Trong giờ nghỉ trưa, người phụ nữ 47 tuổi tử vong trong phòng làm việc. Cảnh sát xác nhận đây không phải là án mạng mà nữ kế toán trưởng bị đột tử.

Tối 19/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết vụ việc xảy ra tại cây xăng 42 thuộc địa phận xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Nạn nhân là bà V.T.G. (47 tuổi), kế toán trưởng của cây xăng 42, Công ty xăng dầu Nghệ An.

Cửa hàng xăng dầu 42, nơi bà G. làm việc. Ảnh: An Khánh.

Thông tin ban đầu, sau giờ nghỉ trưa, nam nhân viên tại cây xăng phát hiện bà G. bất động trong phòng ngủ nên báo công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cho trích xuất camera nhưng không thấy dấu hiệu bất thường lúc bà Giang nghỉ trưa.

"Vụ việc được camera ghi lại từ đầu đến cuối, đây không phải là án mạng mà nữ kế toán trưởng đột tử trong lúc nghỉ trưa", thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện Nam Đàn nói.