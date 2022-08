Nữ idol gục ngã sau chuyến lưu diễn ở 14 quốc gia

Người hâm mộ cho rằng Yeojin (Loona) kiệt sức do lịch trình hoạt động căng thẳng.

Ngày 29/8, Insight đưa tin thành viên Yeojin của nhóm nhạc nữ Loona đã ngã khuỵu trên sân khấu trong chuyến lưu diễn tại Mexico.

Trong một đoạn video được người hâm mộ lan truyền trên mạng xã hội, thành viên nhỏ tuổi nhất của Loona đã mất thăng bằng và gục ngã sau khi kết thúc màn trình diễn tại tour diễn LOONA THE WORLD. Người hâm mộ theo dõi buổi biểu diễn cũng cho biết nữ thần tượng sau đó đã được đưa ra ngoài để kiểm tra sức khỏe.

Nhiều người cho rằng một trong những nguyên nhân khiến Yeojin kiệt sức là lịch trình làm việc dày đặc của cô.

Lịch trình căng thẳng khiến Yeojin kiệt sức. Ảnh: Insight.

Loona đã trở lại với ca khúc Flip That sau khi chương trình Queendom 2 của đài Mnet. Kết thúc quá trình quảng bá, nhóm ngay lập tức bắt đầu chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Trong vòng 1 tháng, nhóm nhạc nữ nhà Blockberry Creative phải di chuyển và biểu diễn không ngừng nghỉ. Loona đã biểu diễn tại 14 thành phố, bao gồm Los Angeles, San Francisco và Chicago từ ngày 1/8.

Trong lúc chuyến lưu diễn được tổ chức, nhóm cũng tham gia biểu diễn tại sự kiện KCON 2022 LA ở Los Angeles.

Nhóm hiện có kế hoạch thực hiện một chuyến lưu diễn tại châu Âu và chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá tại Nhật Bản sau khi tour LOONA THE WORLD kết thúc.

Trước Yeojin, 2 thành viên khác của Loona là Choi Ri và Olivia Hye cũng không thể biểu diễn trong tour LOONA THE WORLD do thể trạng kém. Thành viên Haseul phải ngồi hát do bị lệch vai.

Loona là nhóm nhạc nữ thuộc công ty giải trí Blockberry Creative, ra mắt năm 2017. LOONA THE WORLD là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của nhóm, bắt đầu tổ chức từ ngày 1/8 tại thành phố Los Angeles và kết thúc tại Mexico vào ngày 28/8.