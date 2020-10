Nụ hôn gây tranh cãi của Kim Ha Neul và bạn diễn kém 17 tuổi

Tập 11 của "18 Again" lên sóng và trở thành tâm điểm tranh luận vì phân cảnh hôn giữa Kim Ha Neul và Lee Do Hyun - người kém nữ diễn viên 17 tuổi.

Ngày 27/10, phim truyền hình Hàn Quốc 18 Again trở thành tâm điểm tranh cãi khi phát sóng cảnh hôn nóng bỏng giữa Kim Ha Neul và bạn diễn kém 17 tuổi - Lee Do Hyun. Trường đoạn bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề và đánh giá là phản cảm vì khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên quá lớn.

Cụ thể, tập 11, với tựa đề Đánh mất tình yêu, khắc họa diễn biến tâm lý của Jung Da Jung (Kim Ha Neul thủ vai) và Go Woo Young (Lee Do Hyun thủ vai). Go Woo Young thực chất là Hong Dae Young - người đàn ông 37 tuổi bất ngờ quay về năm 18 tuổi sau một tai nạn. Trước đó, Dae Young và Da Jung là cặp vợ chồng sắp ly hôn.

Phân cảnh hôn gây tranh cãi của Kim Ha Neul trong 18 Again. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau khi hồi xuân, Dae Young mang thân phận Woo Young, một học sinh trung học. Trải qua quãng thời gian dài tiếp xúc, anh và Da Jung dần nuôi dưỡng lại những cảm xúc sâu đậm dành cho đối phương. Theo đó, cảnh hôn xuất hiện như cao trào của mối quan hệ.

Mặt khác, dẫu một bộ phận khán giả cảm thấy xúc động với mạch chuyện, phần lớn người xem không thể hết bàng hoàng khi chứng kiến phân cảnh tình cảm của hai diễn viên.

"Như vậy có kỳ cục quá không? Woo Young mới là học sinh cấp 3. Ngoài đời, Do Hyun kém nữ chính tới 17 tuổi. Tôi cảm thấy không phù hợp chút nào", một khán giả bình luận. "Tôi hiểu là cốt truyện như vậy và Woo Young vốn là người đàn ông 37 tuổi. Tuy nhiên, nhìn phân cảnh trên phim cứ bất bình thường", người xem khác bày tỏ.

Lee Do Hyun kém Kim Ha Neul 17 tuổi. Ảnh: Shelikes.

Tuy nhiên, cũng có khán giả đưa ra phản biện bảo vệ hai diễn viên. Một người hâm mộ ủng hộ phân cảnh lý luận: "Tại sao mọi người cứ nói đây là cảnh hôn giữa anh chàng 18 tuổi và người phụ nữ 37 tuổi? Nhân vật nam vốn cũng 37 tuổi mà. Nói về diễn viên, họ là nghệ sĩ thì nhắc đến tuổi thật trong diễn xuất để làm gì nhỉ?".

"Đây được gọi là sự chuyên nghiệp. Kim Ha Neul là nghệ sĩ tuyệt vời. Với tôi, phân cảnh quá đẹp. Tôi không cảm nhận được chút nào là giữa hai diễn viên có khoảng cách tuổi tác. Điều này đồng nghĩa họ đang diễn xuất tốt", khán giả khác nhận định.

18 Again là dự án mới của jTBC, đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên Kim Ha Neul. Lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh 17 Again của Mỹ, 18 Again xoay quanh Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun) - người bất ngờ hồi xuân về thời trung học sau một tai nạn. Trước đó, khi ở quãng tuổi này, Dae Young từng là tuyển thủ bóng rổ triển vọng nhưng phải từ bỏ sự nghiệp để kết hôn với bạn gái - Jung Da Jung.