Nữ hoàng trượt băng Kim Yuna kết hôn với ca sĩ kém 5 tuổi

Kim Yuna và ca sĩ Ko Woo Rim quen nhau từ năm 2008. Sau 3 năm hẹn hò, họ lên kế hoạch kết hôn vào tháng 10.

Tờ The Fact đưa tin ngày 25/7, nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Kim Yuna và ca sĩ Ko Woo Rim của nhóm nhạc Forestella đang hẹn hò. Theo The Fact, Kim Yuna lên kế hoạch kết hôn vào tháng 10. Truyền thông Hàn Quốc ghi lại cảnh hai ngôi sao hẹn hò vào đêm khuya khi trời đang mưa.

Đại diện từ công ty quản lý của hai nghệ sĩ xác nhận thông tin hai người yêu nhau và có ý định kết hôn. Công ty quản lý All That Sports của Kim Yuna chia sẻ qua điện thoại với The Fact vào sáng 25/7: "Đúng là họ đang hẹn hò và có quan hệ tốt đẹp".

Trong khi đó, đại diện công ty Bit Interactive của Ko Woo Rim thừa nhận hai ngôi sao chuẩn bị kết hôn vào tháng 10. Công ty cho biết Ko Woo Rim và Kim Yuna gặp nhau thông qua lễ kỷ niệm chương trình All That Skate Ice Show vào năm 2018.

Hình ảnh hẹn hò của hai ngôi sao. Ảnh: The Fact.

Nguồn tin trong ngành giải trí tiết lộ với The Fact: "Hai người hẹn hò từ lâu. Tuy nhiên họ giữ im lặng. Hai người kết hôn vào tháng 10 vì họ tin tưởng vào tình yêu".

Kim Yuna (sinh năm 1990), được mệnh danh nữ hoàng trượt băng nghệ thuật, theo The Fact. Cô nhận được 228,56 điểm tại Thế vận hội mùa đông 2010 ở Vancouver và lập kỷ lục thế giới mới về tổng điểm. Cô được cả nước yêu mến khi giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc. Cô cũng là vận động viên trượt băng nghệ thuật đầu tiên ghi được dấu ấn lớn trong bộ môn trượt băng nghệ thuật đơn nữ.

Kim Yuna trượt băng năm 7 tuổi và được chọn vào đội tuyển quốc gia năm 2003. Sau khi giành giải Tân binh của năm tại giải Gấu vàng Zagreb ở Croatia, cô giành nhiều chức vô địch thế giới khác nhau với thành tích cao. Cô tuyên bố giải nghệ sau khi giành huy chương bạc tại Thế vận hội Sochi 2014.

Ko Woo Rim (sinh năm 1995) tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc Đại học Quốc gia Seoul. Anh tham gia chương trình âm nhạc của đài JTBC năm 2017 Phantom Singer Season 2. Kể từ đó, anh xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Open Concert, King of Mask Singer...