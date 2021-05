Nữ hoàng thơ tình của Việt Nam đã được Google vinh danh

Câu 4: Xuân Quỳnh là tác giả của tập thơ nào sau đây? Thơ thơ

Gửi hương cho gió

Hoa dọc chiến hào

Cả B và C Xuân Quỳnh là nhà thơ có sức sáng tác rất phong phú, đa dạng, bà từng sáng tác khoảng 21 tập thơ khác nhau. Tiêu biểu trong số đó là các tác phẩm chính như: Tơ tằm - Chồi biếc (in chung, 1963), Hoa dọc chiến hào (1968), Gió Lào cát trắng (1974), Lời ru trên mặt đất (1978), Tự hát (1984), Hoa cỏ may (1989). Ảnh: NXB Văn học.