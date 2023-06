Nữ hoàng quyến rũ Uhm Jung Hwa khoe ảnh tại Nha Trang

Ngày 29/6, tờ News1 đưa tin dàn diễn viên Doctor Cha đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Nha Trang. Đây là phần thưởng của ê-kíp sản xuất dành cho dàn diễn viên và nhân viên sau khi bộ phim Doctor Cha đạt tỷ suất người xem cao. Uhm Jung Hwa - người được mệnh danh nữ hoàng quyến rũ - chia sẻ tấm ảnh các diễn viên chụp chung lên trang cá nhân. Đoàn phim khởi hành tại sân bay Incheon và tới Việt Nam vào 26/6.

Trong khi đó, nữ diễn viên Park Joon Geum cũng đăng video trên mạng xã hội với chú thích: "Phần thưởng là kỳ nghỉ cho đoàn phim Doctor Cha tại Việt Nam". Trong video, Park Joon Geum đeo kính râm và vui vẻ tận hưởng thời gian rảnh rỗi trong kỳ nghỉ, tờ News1 nhận xét. Nữ diễn viên Myung Se Bin, người cùng xuất hiện trong bộ phim truyền hình Doctor Cha, ngồi phía sau Park Joon Geum và tạo dáng chữ V.

Doctor Cha phát trên kênh JTBC và kết thúc ngày 4/6 với tỷ suất người xem cao nhất là 18,5% (dựa trên thống kê của Nielsen Korea). Đây là một những phim Hàn nổi tiếng nhất thời gian qua. Phim có sự tham gia của Uhm Jung Hwa, Kim Byung Chul, Myung Se Bin, Min Woo Hyuk… Phim kể về Cha Jeong Suk (do Uhm Jung Hwa đảm nhận), một bà nội trợ quyết định quay lại với nghề y sau gần 20 năm chỉ làm việc nhà.

