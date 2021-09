Nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn

Trong năm nay, Shin Min Ah trở lại với hai bộ phim "Diva" và "Hometown Cha-Cha-Cha". Sắp tới, nữ hoàng quảng cáo đóng phim "Our Blues" cùng bạn trai Kim Woo Bin.

Sự trở lại của nữ hoàng quảng cáo

Shin Min Ah gần đây được chú ý với bộ phim truyền hình Hometown Cha-Cha-Cha. Nữ diễn viên đóng chính cùng tài tử Kim Seon Ho. Tác phẩm của tvN kể về bác sĩ nha khoa vì chán nản công việc ở Seoul nên quyết định về vùng ven biển Gong Jin để mở phòng nha. Tại đây, nữ bác sĩ nảy sinh tình cảm với tổ trưởng dân phố tốt bụng nhưng "bao đồng", nhiều lúc khiến cô bực tức. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Shin Min Ah sau hai năm với Chief of Staff. Sau 8 tập phát sóng, rating bộ phim truyền hình tăng vọt lên 10,3%, cao nhất trong các bộ phim cùng khung giờ của đài cáp, theo Nielsen. Ngày 25/9, Jayne Stars có bài viết nói về thành công của Shin Min Ah giữa lúc nữ diễn viên được chú ý trong phim mới.

Tình cờ nổi tiếng từ năm 14 tuổi

Theo Jayne Stars, năm 14 tuổi, Shin Min Ah gửi CV làm mẫu ảnh cho tạp chí tuổi teen KIKI với mục đích "cho vui". Tuy nhiên, cô bất ngờ được đội ngũ biên tập chú ý và mời đến phỏng vấn. Nữ diễn viên không chuẩn bị bất kỳ điều gì, ngoài việc giới thiệu bản thân với ban biên tập. Song, nhận ra tiềm năng của cô gái trẻ, tạp chí quyết định để hình ảnh của cô xuất hiện trên trang bìa. Trong vòng một năm kể từ ngày làm việc cùng KIKI, cái tên Shin Min Ah xuất hiện khắp các tạp chí nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực quảng cáo và phủ sóng trên đài truyền hình. Những năm 1990, Shin Min Ah đóng MV cho các ca sĩ nổi tiếng như Lee Seung Hwan, Jo Sung Mo... Theo Jayne Stars, Shin Min Ah có vóc dáng mảnh mai cùng chiều cao 1,69 m. Ngoài ra, gương mặt cân đối với đôi mắt to tròn giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu. Giai đoạn hoàng kim của Shin Min Ah là năm 2009. Cô trở thành gương mặt đại diện cho 10 nhãn hàng, từ quần áo đến hàng tiêu dùng. Đây cũng là giai đoạn nữ diễn viên được mệnh danh là Nữ hoàng quảng cáo xứ kim chi.

Vai diễn thành công toàn châu Á

Shin Min Ah chạm ngõ diễn xuất năm 2001. Cô được giao vai phụ trong bộ phim truyền hình Những ngày tươi đẹp (phim có sự tham gia của Choi Ji Woo và Lee Byung Hun). Tuy chỉ đảm nhận vai phụ, cô nhanh chóng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết. Đến năm 2010, nữ diễn viên trở thành hiện tượng toàn châu Á khi tham gia phim Bạn gái tôi là cáo chín đuôi, đóng cặp cùng Lee Seung Gi. Cô sau đó nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại SBS Drama Awards. Sau bộ phim, cô có ba năm liên tiếp (2010-2012) vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực Hàn Quốc của tạp chí Forbes. Danh tiếng nữ hoàng quảng cáo cùng thành công của bộ phim giả tưởng giúp Shin Min Ah hợp tác với nhiều tài tử hạng A xứ Hàn như Bi Rain (A Love to Kill), So Ji Sub (Oh My Venus). Trong bộ phim đóng cùng So Ji Sub, Shin Min Ah tiếp tục gặt hái cơn mưa giải thưởng, bao gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc, Cặp đôi đẹp nhất của giải KBS, giải Nữ chính xuất sắc của Seoul International Drama Awards lần thứ 11. Trong năm nay, ngoài bộ phim truyền hình đang gây chú ý, Shin Min Ah đóng vai nữ chính trong Diva. Ngôi sao 37 tuổi được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Rồng Xanh sau 5 năm trở lại điện ảnh.

