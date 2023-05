'Nữ hoàng nhạc Rock and Roll' Tina Turner qua đời

Ngày 24/5, Pagesix đưa tin Tina Turner - giọng ca được mệnh danh là “Nữ hoàng Rock ‘n’ Roll” - vừa qua đời.

Đại diện của nữ ca sĩ xác nhận bà qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh tại nhà riêng ở Küsnacht, gần Zurich, Thụy Sĩ.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của Tina Turner. Bằng âm nhạc và niềm đam mê vô bờ bến, bà đã mê hoặc hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới và truyền cảm hứng cho những ngôi sao tương lai”, tài khoản Instagram chính thức của nữ ca sĩ thông báo.

Thông tin này khiến khán giả, đặc biệt là người hâm mộ ngôi sao Proud Mary cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối. Trên mạng xã hội, nhiều người đồng nghiệp, fan đã gửi lời chia buồn với gia đình và tri ân giọng ca huyền thoại.

Tina Turner qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ảnh: Gold Radio.

Sinh năm 1939, Tina Turner ca sĩ nổi tiếng tại Mỹ với sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ. Bà được người hâm mộ vinh danh là “nữ hoàng nhạc Rock ‘n’ Roll”.

Tuổi thơ của Tuner gặp nhiều biến cố. Bà khởi nghiệp ca hát vào những năm 1950 với nghệ danh Little Ann. Sau đó, cái tên Tina Turner ra đời khi bà tham gia Ike & Tina Turner Revue. Nhóm ra mắt nhiều đĩa đơn ăn khách, bao gồm A Fool in Love, River Deep – Mountain High, Workin' Together, Proud Mary và Nutbush City Limits... Trong đó, Proud Mary đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 100, giành giải thưởng Grammy cho hạng mục Màn song ca/kết hợp hay nhất.

Năm 1994, Tina Turner cùng chồng chuyển tới sống và sau đó nhập tịch Thụy Sĩ. Những năm cuối đời, huyền thoại âm nhạc gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ, ung thư ruột và suy thận, cần phải ghép tạng.