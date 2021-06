'Nữ hoàng nhạc đồng quê' làm gì với 650 triệu USD?

Dolly Parton không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, bà còn được biết đến là ngôi sao điện ảnh, nhà đầu tư bất động sản có tiếng.

Theo SCMP, Dolly Parton - ca sĩ gắn liền với biệt danh "Nữ hoàng nhạc đồng quê" - có cát-xê lên tới hàng trăm nghìn USD cho mỗi show diễn. Tuy nhiên, Dolly Parton không chỉ có một nguồn thu từ việc ca hát mà còn kiếm được nhiều hơn thế từ kinh doanh bất động sản. Hiện tại, khối tài sản của Parton được dự đoán lên tới 650 triệu USD .

Kiếm được hàng triệu USD từ bản quyền

Trong lĩnh vực âm nhạc, Dolly Parton chủ yếu kiếm được tiền từ bản quyền của những bài nhạc hit. Bài hát bà viết để đánh dấu sự “chia tay”, I Will Always Love You, đã bán được 20 triệu bản, thu về 10 triệu USD , khi Whitney Houston thu âm vào năm 1992. Đáng kinh ngạc hơn, Dolly đã nói không với Elvis, người muốn thu âm bài hát nhưng chỉ khi Elvis sở hữu 50% giá trị bản quyền.

Hiện tại, mỗi lần ca khúc của "Nữ hoàng nhạc đồng quê" phát trên đài phát thanh, bà sẽ nhận được 0,08 USD . Với mỗi album bán ra, Parton thu về 2 USD . Năm 2017, Forbes ước tính Dolly Parton là phụ nữ được trả lương cao thứ sáu trong làng nhạc vào thời điểm đó, với thu nhập 37 triệu USD .

Dolly Parton được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc đồng quê". Ảnh: SCMP.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, Dolly Parton còn được biết tới là ngôi sao điện ảnh. Năm 1980, bà nhận vai chính trong bộ phim 9 to 5. Từ sản phẩm này, Parton kiếm được 103 triệu USD (giá trị tiền vào thời điểm đó). Tới năm 1989, "Nữ hoàng nhạc đồng quê" tiếp tục vào vai Julia Roberts trong Steel Magnolias - bộ phim có doanh thu 100 triệu USD tại phòng vé.

Hiện tại, khi đã ngoài 70 tuổi, Parton vẫn là cái tên được nhiều đạo diễn nhắm tới. Năm 2020, nữ nghệ sĩ xuất hiện trong một bộ phim phát sóng trên Netflix có tên Dolly Parton's Christmas on the Square.

Dolly Parton sinh năm 1946 ở Locust Ridge, Tennessee, Mỹ. Ảnh: SCMP.



Sở hữu khối tài sản khổng lồ

Chia sẻ với truyền thông, Parton cho hay nhiều doanh nhân từng nhận định rằng việc mở công viên giải trí Dollywood vào năm 1986 của bà là sai lầm lớn. Chia sẻ với Reuters, nữ ca sĩ cho biết đó là ấp ủ nhiều năm của bà và chắc chắn phải làm, nên vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê.

"Không có gì phải bàn cãi, đó là khoản đầu tư lớn nhất và tốt nhất mà tôi từng thực hiện”, Parton nói.

Nhờ việc mở công viên giải trí, quê hương Tennessee của Parton đã thu hút được ba triệu du khách và kiếm được khoảng 118 triệu USD mỗi năm. Từ đây, nữ ca sĩ tạo ra công ăn việc làm cho hơn 4.000 người ở Tennessee.

Điểm đặc biệt trong công viên Dollywood là mô hình bản sao của căn nhà mà Parton từng sống với cha mẹ và 11 anh chị em của bà khi còn nhỏ.

Từ năm 2013 tới 2019, dự án của Parton đã mở rộng với kinh phí 300 triệu USD . Nữ ca sĩ cho biết trong thập kỷ tới, bà sẽ tiếp tục phát triển công viên bằng việc mở một khu nghỉ dưỡng có tên HeartSong nằm gần công viên nước Dollywood's Splash Country và DreamMore Resort.

Năm 1999, để tiện cho việc quản lý công viên, nữ ca sĩ đã mua ngôi nhà hiện tại của bà ở Brentwood, Tennessee với giá 400.000 USD .

Dolly Parton là phụ nữ được trả lương cao thứ sáu trong giới âm nhạc vào năm 2017. Ảnh: SCMP.

Thường xuyên làm từ thiện

Năm 1988, Parton thành lập Quỹ Dollywood nhằm hỗ trợ trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm 1995, bà thành lập Thư viện Imagination. Tại đây, nữ ca sĩ tổ chức chương trình tặng sách cho trẻ em từ sơ sinh cho đến khi chúng bắt đầu đi học. Chia sẻ với truyền thông, "Nữ hoàng nhạc đồng quê" cho biết ngày nhỏ, cha của bà không có cơ hội đi học. Vì thế, nữ ca sĩ muốn giúp đỡ trẻ em khó khăn có cơ hội tiếp cận với sách vở, trường lớp.

Năm 2016, nữ ca sĩ tổ chức cuộc thi nhỏ nhằm quyên góp tiền ủng hộ những gia đình bị ảnh hưởng bởi cháy rừng ở quê hương Tennessee. Cuộc thi đã nhận được tổng cộng 9 triệu USD . Tháng 4/2020, Parton đã quyên góp 1 triệu USD cho Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt để ủng hộ vào quỹ Vắc-xin phòng ngừa Covid-19.

Tới ngày 2/3/2021, nữ ca sĩ thay thế từ "Jolene" thành "Vaccine" trong bài hát Jolene - ca khúc làm nên tên tuổi của bà nhằm cổ động cộng đồng tham gia tiêm phòng vắc-xin.

Thay vì hát "Jolene, Jolene, Jolene, Jolene/ I'm begging of you please don't take my man/ Jolene, Jolene, Jolene, Jolene/ Please don't take him just because you can (Jolene, Jolene, Jolene, Jolene/ Tôi cầu xin bạn, xin đừng lấy người đàn ông của tôi/ Jolene, Jolene, Jolene, Jolene/ Xin đừng lấy chỉ vì bạn có thể), Parton đã đổi thành: "Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine/ I’m begging of you, please don’t hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine/ Because once you’re dead, then that’s a bit too late" (Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine/ Xin đừng ngần ngại. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine/ Vì khi bạn đã chết, điều đó sẽ là quá muộn).