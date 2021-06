'Nữ hoàng livestream' Trung Quốc quảng cáo sai sự thật

Sự việc khiến công chúng càng thêm lo lắng về chất lượng của những sản phẩm được rao bán trong chương trình phát trực tiếp trên các nền tảng thương mại điện tử.

Một công ty liên quan đến “nữ hoàng livestream”, triệu phú Huang Wei, hay còn biết đến với biệt danh Viya, đã bị phạt 530.000 NDT ( 82.921 USD ) do vi phạm luật quảng cáo, theo Global Times.

Cụ thể, công ty Qianxun Culture Media Co., Ltd bị cơ quan giám sát thị trường quận Tân Giang (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) xử phạt vào ngày 8/4 do quảng cáo sai sự thật về tác dụng thật của một số loại thực phẩm và mỹ phẩm, theo Jiemian News đưa tin hôm 3/6.

Huang Wei được mệnh danh là "người phụ nữ có thể bán bất kỳ món đồ gì", theo AFR. Ảnh: VCG.

Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Trung Quốc Tianyancha, công ty này được thành lập vào tháng 9/2019 với ông Dong Haifeng, chồng của Huang Wei, làm đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp cũng hoàn toàn thuộc sở hữu của công ty mẹ Qianxun (Hangzhou) Holding Co., Ltd - nơi nữ triệu phú 36 tuổi gián tiếp nắm giữ cổ phần.

Mặt khác, Huang Wei, livestreamer sở hữu 80,9 triệu người theo dõi trên ứng dụng Taobao, từng nhiều lần bị khách hàng chỉ trích do “bán hàng giả”, theo Global Times.

Tháng 5 vừa qua, nữ triệu phú một lần nữa bị cáo buộc bán hàng giả mạo, kém chất lượng. Sau đó, cô đã gửi lời xin lỗi tới người mua trên Weibo, nói rằng sự cố xảy ra là do “tranh chấp về nhãn hiệu và bản quyền”.

Trước đó, cô được tờ Bloomberg mệnh danh là “nữ hoàng livestream”. Hồi tháng 4/2020, Huang Wei thậm chí livestream bán thành công dịch vụ phóng một quả tên lửa.

Tháng 5/2020, một buổi ghi hình trực tuyến của Huang Wei ghi nhận hơn 37 triệu người theo dõi. Cô cũng từng hợp tác bán hàng trực tuyến với Kim Kardashian và Taylor Swift. Ước tính khối tài sản ròng của Huang Wei rơi vào khoảng hơn 30 triệu USD .

Huang Wei nhiều lần dính nghi vấn bán hàng giả, kém chất lượng. Ảnh: VCG.

Trong những năm gần đây, cơ quan công an và giám sát thị trường Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán hàng giả trên sóng livestream.

Tháng 11/2020, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường đã đưa ra thông báo về hướng dẫn và giám sát các hoạt động tiếp thị trực tuyến. Cơ quan cho biết họ sẽ "điều tra các hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm chất lượng thấp".

Trước đó 3 tháng, cảnh sát Thượng Hải đã phá vụ án đầu tiên về một cá nhân bán hàng giả trên sóng trực tiếp. Người này có hơn 1 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, và bị cảnh sát bắt đi ngay giữa buổi livestream.