Nữ hoàng gợi cảm Sunmi gửi lời chào bằng tiếng Việt

Sunmi gửi lời chào bằng tiếng Việt đến khán giả nhân dịp phát hành EP mới “1/6” tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Sau 5 tháng trình làng single Tail, Sunmi nhanh chóng trở lại đường đua âm nhạc với EP có tựa đề 1/6. Sản phẩm mới nhất của nữ ca sĩ phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả thưởng thức EP 1/6 hoàn toàn miễn phí trên Zing MP3 tại đây.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Sunmi gửi lời chào bằng tiếng Việt và kêu gọi khán giả đón nghe EP trên nền tảng nhạc số này: “Xin chào Việt Nam, mình là Sunmi đây. EP mới nhất của mình 1/6 đã chính thức phát hành. EP có 6 ca khúc, với bài hát chủ đề mang tên You can’t sit with us. 1/6 đã có mặt trên Zing MP3. Hãy lắng nghe, yêu thương và ủng hộ EP”.

Sunmi thể hiện hình tượng vừa quyến rũ, vừa đáng yêu trong EP 1/6. Các bài hát trong EP được sản xuất bởi những nhạc sĩ nước ngoài nổi tiếng như Melanie Fontana, Michel Schulz, Ross Golan, Lindgren. Tương tự các sản phẩm trước, Sunmi đồng thời viết lời cho tất cả bài hát trong EP mới. Ngoài ra, cô cũng tham gia sản xuất 4 bài hát gồm 1/6, Call, Narcissism và Borderline.

Ca khúc chủ đề You can’t sit with us có nhịp điệu nhanh, sôi động và phần điệp khúc gây nghiện. Nội dung ca từ thể hiện sự hờn dỗi của những người đang yêu. Trong MV, Sunmi hóa thân thành nữ xạ thủ quyến rũ. Cô học võ từ đội ngũ chỉ đạo nghệ thuật của Kingdom và Train to Busan để thực hiện các cảnh đấu súng và đánh đấm với zombie trong MV.

Sunmi là cựu thành viên nhóm nhạc Wonder Girls. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2017, Sunmi phát triển sự nghiệp ca sĩ solo và đạt thành công đột phá. Nữ ca sĩ trở thành chủ nhân của hàng loạt bản hit Kpop như Gashina, Siren, Heroine, Tail, Lalalay…

Concept EP 1/6 của Sunmi là phong cách vừa gợi cảm, vừa đáng yêu.

Đầu năm nay, Zing MP3 ký hợp tác với The Orchard - công ty giải trí hàng đầu của Mỹ - phân phối các bản ghi có bản quyền tại thị trường Việt Nam. Theo đó, người dùng Việt Nam được tận hưởng trọn vẹn âm nhạc của các nghệ sĩ tên tuổi như BTS, Sunmi, Chung Ha, Eric Nam, DPR, Ozuna, Jorja Smith, Skepta, Ichon, Sarah Klang và DORA.

Nền tảng nhạc số này còn hợp tác nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế tại Việt Nam như Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Katy Perry, Lady Gaga, Maroon 5, Justin Bieber, Lorde, Olivia Rodrigo, Sam Smith…), Sony Music Entertainment (Alan Walker, Calvin Harris, Camila Cabello, Doja Cat, Harry Styles, Mariah Carey, Miley Cyrus, The Chainsmokers…), Warner (Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Puth, Sia…), The Beggars Group (Adele, Radiohead, Bon Iver…), Monstercat (Marshmello, Vicetone, Noisestorm…), YG Plus (BigBang, BlackPink, Winner, iKON, Treasure, AKMU), Empire, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Zing MP3 là nền tảng nghe nhạc số hàng đầu Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền.