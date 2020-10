Nữ hoàng Anh tuyển quản gia lâu đài với thu nhập khủng

Mức lương khởi điểm của vị trí quản gia của Nữ hoàng Anh là 25.000 USD/năm. Ứng viên cũng có cơ hội được đến tham quan và làm việc tại những biệt thự, lâu đài khác của hoàng tộc.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đăng tuyển một quản gia tới làm việc tại một trong số những dinh thự hoàng gia của bà.

Theo trang web chính thức của Hoàng gia Anh, quản gia sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Lâu đài Windsor ở hạt Berkshire hoặc Cung điện Buckingham tại thủ đô London (Anh). Người này được kỳ vọng sẽ “dọn dẹp, bảo trì và chăm sóc nội thất trong cung điện, đảm bảo chúng luôn trong tình trạng tốt nhất”.

Nữ hoàng Anh đang cần tìm quản gia chăm sóc cho một trong hai lâu đài rộng lớn. Ảnh: Carnival Film & Television Ltd.

Quản gia sẽ làm việc 8 tiếng/ngày, ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Bài tuyển dụng cũng đề rõ vị trí có “mức lương cạnh tranh” - khởi điểm là 25.000 USD /năm - cùng “nhiều lợi ích khác”.

Ngoài ra, người này cũng có cơ hội được đến tham quan và làm việc tại những biệt thự, lâu đài khác của hoàng tộc. Phía hoàng gia sẽ chịu toàn bộ chi phí đi lại và ăn uống.

Tuy không đề rõ, nhiều người đoán rằng nơi đó có thể là Sandringham House - nơi gia đình hoàng gia đón Giáng sinh, Lâu đài Balmoral - địa điểm nghỉ hè yêu thích của Nữ hoàng cùng con cháu hoặc Cung điện Kensington - nơi vợ chồng Hoàng tử William và vợ chồng Công chúa Eugenie sinh sống.

Để trở thành quản gia của Nữ hoàng Anh, ứng viên phải có Chứng chỉ học nghề Cấp 2 nhằm đảm bảo yêu cầu về toán và tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu ứng viên đủ trình độ nghề nhưng chưa có chứng chỉ, phía hoàng gia sẵn sàng hỗ trợ người này trong quá trình làm việc để lấy chứng chỉ.

“Trên hết, chúng tôi đề cao việc bạn chủ động học hỏi thêm các kỹ năng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới và mong muốn gắn bó lâu dài”, trích phần mô tả của bài tuyển dụng.

Lâu đài Windsor của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Royal UK.

Theo cuốn sách Behind the Throne: A Domestic History of the British Royal Household ra mắt năm 2018 của tác giả Adrian Tinniswood, Cung điện Buckingham thậm chí còn có phòng gym dành riêng cho nhân viên, cũng như hồ bơi, sân tennis và sân bóng quần.

Có thể thấy, quản gia và những nhân viên khác nơi đây được hưởng chế độ đãi ngộ rất tốt - một cuộc sống “sang chảnh” và thoải mái không kém những thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh.

Đây không phải lần đầu tiên Hoàng gia Anh đăng tin tuyển dụng công khai, mở ra cơ hội cho công chúng được làm việc trong Cung điện Buckingham.

Trước đây, Nữ hoàng Anh từng đăng tuyển tìm trợ lý truyền thông, hỗ trợ tăng cường “sự hiện diện của vị nữ vương trong mắt công chúng”.