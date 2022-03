Nữ hành khách nhận lại 40 triệu đồng từ tài xế beCar

Chị Lã Ngọc Lan (28 tuổi, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện của mình và tài xế beCar tốt bụng lên một nhóm có hơn 120.000 thành viên trên mạng xã hội.

Theo đó, chiều 2/3, chị Lan nhờ chồng đặt beCar từ Bắc Từ Liêm đến Mỹ Đình. Tới điểm dừng, chị mở bao lì xì chứa khoảng 40 triệu đồng để lấy tiền trả và xuống xe. Tuy nhiên đến khuya, tìm lại trong túi xách không thấy bao lì xì đựng tiền ở đâu, chị Lan hốt hoảng gọi đến từng nơi để hỏi thăm nhưng bất lực.

Sáng hôm sau, chị gọi điện cho tài xế là anh Đỗ Công Thơm (31 tuổi) để hỏi thăm. Anh cho biết từ lúc chị xuống xe đã có thêm nhiều lượt khách lên băng ghế sau, nhưng bản thân chưa kiểm tra nên không chắc có bao lì xì bị đánh rơi hay không.

"Khoảng một giờ sau, tài xế gọi lại với giọng bất ngờ: 'Sao em để quên nhiều tiền thế?' làm tôi không nói nên lời. Hóa ra sau khi lấy tiền trả, tôi để bao lì xì vào túi xách mà không cẩn thận để rơi vào khe cửa. Sau khi tôi gọi hỏi, tài xế đã ra ghế sau tìm và liên lạc lại ngay. Tôi từng bị lừa từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng, nhưng thực sự không nghĩ số tiền 40 triệu đồng lại có thể nhận về được thế này", chị Lan chia sẻ.

Bài đăng của chị Lan nhận được gần 2.000 lượt yêu thích cùng hơn 100 bình luận chúc mừng, khen ngợi hành động đẹp của tài xế Công Thơm. Tài khoản Trần Khánh Nhật bình luận: "Hôm nay tôi có nhiều chuyện bực mình, nhưng đọc xong tin này thực sự yêu cuộc sống hơn". Trong khi đó, người dùng Bình Yến cho biết: "Tài xế beCar quả là một tấm gương sáng. Trân trọng bạn".

Chị Lan cho biết ngay sau khi tìm thấy bao lì xì trên xe, anh Thơm đã mang đến tận nhà để trả lại và chỉ lấy 100.000 đồng di chuyển do khoảng cách xa. Tuy nhiên, vì xúc động trước hành động tử tế của tài xế, chị đã gửi anh 1 triệu đồng để cảm ơn.

"Tôi không hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội, nhưng với những câu chuyện đẹp thế này, tôi muốn đăng lên để lan tỏa giá trị tích cực và cảm ơn tài xế. Người tốt ở quanh ta và cuộc sống luôn tươi đẹp", chị Lan khẳng định.

Về phần tài xế Thơm, sau khi nhận điện thoại của nữ hành khách, anh chỉ nghĩ trong bao lì xì có từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tới giờ đi làm, anh xuống mở ghế sau kiểm tra thì phát hiện bao lì xì rơi ở khe cửa, bên trong có số tiền rất lớn.

Anh Thơm kể lại: "Tôi gọi điện và đến trả lại cho khách. Đây là lần đầu có khách để quên trên xe tôi số tiền lớn như vậy. Những lần trước, có vài khách quên điện thoại giá trị lớn, tôi cũng đều mang trả lại".

Theo lời tài xế beCar, buổi sáng mang tiền tới tận nhà trả lại nữ hành khách đánh rơi, thấy chị vui mừng, trong lòng anh cũng phấn khởi vì vừa làm được một việc ý nghĩa.

Đại diện Be trao giấy vinh danh “Tấm gương việc tốt” và quà để ủng hộ hành động đẹp của anh Thơm.

Trong bối cảnh giá xăng biến động, ứng dụng Be cho biết sẽ không tăng phí dịch vụ để hỗ trợ người dùng và góp phần chung tay bình ổn giá sau đại dịch. Bên cạnh đó, Be cũng hỗ trợ giảm chiết khấu đến 10% cho các tài xế beCar thân thiết tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai kể từ nay, cũng như bổ sung nâng mức các chương trình hỗ trợ thu nhập (đến 2 triệu đồng/tuần) cho đội ngũ tài xế Be nói chung. Hoạt động này được triển khai để phần nào tiếp tục chia sẻ khó khăn, đảm bảo đời sống cho các tài xế trong giai đoạn phục hồi kinh tế, chi phí tăng cao hiện nay.