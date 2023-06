Nữ hành khách Mỹ mở cửa, trượt khỏi máy bay bị kết án

Hôm 26/5, Cynthia McKnight (24 tuổi) bị kết án tù có thời hạn và 3 năm quản chế sau khi nhận 2 tội danh tấn công đơn giản, theo Văn phòng biện lý Mỹ cho quận phía Tây của New York.

McKnight đồng ý trả 42.128 USD tiền bồi thường như một phần trong bản án của mình, theo thỏa thuận nhận tội, The Straits Times đưa tin.

Vụ việc liên quan đến McKnight là một trong 2.455 báo cáo về hành khách ngỗ ngược được gửi đến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vào năm 2022.

Theo tài liệu của tòa án, ngày 19/4/2022, McKnight có mặt trên chuyến bay từ thành phố Buffalo (bang New York) đến thành phố Chicago (bang Illinois) của hãng hàng không American Airlines.

Khi tiếp viên yêu cầu ngừng sử dụng điện thoại trong lúc máy bay khởi hành, cô từ chối và tỏ ra tức giận.

McKnight rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía trước máy bay. Sau đó, cô tranh cãi với một hành khách và nhổ nước bọt vào một người khác.

Máy bay được yêu cầu quay đầu do cuộc hỗn chiến.

McKnight cố gắng thoát ra ngoài khi máy bay vẫn đang di chuyển trên mặt đất. Một tiếp viên cố gắng ngăn nữ hành khách mở cửa máy bay, nhưng cô đẩy ngã người này.

McKnight cuối cùng có thể mở cửa và kích hoạt cầu trượt khẩn cấp.

Cô trượt xuống và cố gắng bỏ chạy, nhưng bị các quan chức sân bay cùng cơ quan giao thông vận tải bắt giữ trên đường băng.

McKnight chống cự với việc bắt giữ và phá hỏng bức tường bên trong đồn cảnh sát của cơ quan giao thông vận tải. Sau đó, cô khai rằng mình bị ảnh hưởng bởi rượu.

McKnight cho biết cô “rất buồn vì chuyến bay bị hoãn” và muốn rời khỏi máy bay. Về lý do nhổ nước bọt vào hành khách khác, cô nói rằng người kia đang ghi hình mình.

Do McKnight kích hoạt đường trượt khẩn cấp của máy bay, American Airlines cho rằng máy bay không thể hoạt động. Toàn bộ hành khách phải xuống máy bay và chờ đợi chuyến bay khác.

McKnight bị buộc tội gây thiệt hại 50.000 USD .

Theo dữ liệu từ FAA, các báo cáo về hành khách ngỗ ngược tăng đột biến vào năm 2021, khi có 5.973 báo cáo được đưa ra. Con số trong năm 2023 cho đến nay là 708.

Nhiều người cho rằng các hãng hàng không nên cho phép và khuyến khích tiếp viên nữ mặc quần thay váy vì sự thuận tiện khi thực hiện nhiệm vụ an toàn trên chuyến bay.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.