Nữ giáo viên giết người tình ở đồi thông

Nguyễn Thị Khuê khai có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Mâu thuẫn xảy ra, nữ giáo viên dùng cây đánh khiến người tình tử vong.

Bị can Nguyễn Thị Khuê trong buổi thực nghiệm điều tra vụ án.

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuê (34 tuổi, ở xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh; là giáo viên trường Mầm non xã Mậu Long) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/11, Công an xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tiếp nhận tin báo của người dân về việc khu vực đồi thông thôn Ngàm Soọc xảy ra vụ án mạng làm một người tử vong, một người bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Quang (29 tuổi, ở xã Đông Minh, huyện Yên Minh, giáo viên Trường Tiểu học xã Mậu Long), còn người bị thương là Nguyễn Thị Khuê. Bị can khi đó bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, hàm mặt, gãy tay.

Hiện trường vụ án.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cùng Công an huyện Yên Minh và các đơn vị chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, khai thác làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Khuê là hung thủ gây án.

Tại cơ quan điều tra, Khuê đã thừa nhận hành vi. Theo đó, Khuê và Quang có quan hệ tình cảm yêu đương, thường xuyên hẹn hò. Ngày 3/11, hai người hẹn gặp nhau tại khu vực đồi thông để cùng ăn uống, tâm sự.

Hôm đó, họ xảy ra cãi vã. Theo lời khai, Quang dùng đoạn cây vụt vào đầu, rồi đè lên cổ Khuê. Sau đó, Khuê dùng đoạn cây vụt liên tiếp vào khu vực đầu, gáy khiến nạn nhân tử vong.