Nữ độc thân ở Mỹ giàu hơn nam giới

Dù mức lương trung bình thấp hơn, số lượng phụ nữ độc thân, chưa kết hôn sở hữu nhà riêng tại Mỹ lại vượt trội hơn hẳn nam giới trong cùng hoàn cảnh, theo Money Wise.

Báo cáo mới của Lending Tree cho thấy ở 48 trong số 50 tiểu bang, phụ nữ độc thân có nhiều khả năng sở hữu nhà hơn so với đàn ông độc thân. Con số thực tế cũng chứng minh nhận định đó. Nữ giới độc thân sở hữu nhiều hơn 2,64 triệu ngôi nhà so với đàn ông độc thân: 10,76 triệu so với 8,12 triệu.

Điều này tương phản với thống kê rằng trung bình, phụ nữ chỉ được trả 83 cent cho mỗi một USD mà đàn ông kiếm được, theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Mua nhà được coi là cách để nữ giới độc thân cố gắng chống lại khoảng cách về lương giữa hai giới, ngoài ra còn là một khoản đầu tư tốt và có ý nghĩa lớn đối với cá nhân các cô gái.

Hiệu ứng quả cầu tuyết

Có một số lý do giải thích cho hiện tượng này.

Đầu tiên, phụ nữ độc thân có xu hướng ưu tiên quyền sở hữu nhà hơn đàn ông độc thân. Do đó, họ sẵn sàng hy sinh và "thắt lưng buộc bụng" nhiều hơn để đạt được mục tiêu đó.

Thứ hai, chênh lệch tiền lương đã thu hẹp lại dần hoặc biến mất giữa hai giới thuộc lớp Gen Z và những người cuối thế hệ Millennials. Một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy phụ nữ dưới 30 tuổi kiếm được ít nhất bằng các đồng nghiệp nam của họ ở 22 thành phố của Mỹ, và kiếm được nhiều hơn ở ít nhất 10 nơi.

Ngày nay, nhiều nữ giới đạt đến trình độ đại học, giúp họ có thêm cơ hội tự mua nhà hơn, vì bằng cấp giúp họ dễ kiếm được khoản thu nhập cao hơn.

Đứng đầu danh sách, một phụ nữ dưới 30 tuổi ở Wenatchee, Washington kiếm được gấp 120% số tiền mà một người đàn ông dưới 30 tuổi kiếm được. Trong 107 thành phố lớn khác, số tiền họ kiếm được bằng 90-99% so với nam giới.

Theo LendingTree, các bang Delaware, Florida và Maryland có khoảng cách giới tính lớn nhất trong số những chủ nhà độc thân.

Ở bang Florida, có nhiều hơn 262.000 phụ nữ độc thân đã mua được nhà so với nam giới. Đàn ông độc thân chỉ có nhiều nhà riêng hơn ở Bắc và Nam Dakota - những bang nơi thị trường việc làm nghiêng về các ngành nghề do nam giới thống trị, chẳng hạn như khai thác dầu và xây dựng.

LendingTree đã ghi nhận xu hướng sở hữu nhà của phụ nữ độc thân vào năm 2018 và xu hướng này tiếp tục phát triển trong thời kỳ đại dịch. Khi phụ nữ tiếp tục đạt được những bước tiến trong giáo dục và việc làm, thành công tài chính sẽ theo sau và việc sở hữu một ngôi nhà ngày càng trở nên khả thi.

Điều đó lại tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết tích cực, giúp tạo ra nhiều của cải hơn nữa cho nhóm này.

Một chủ nhà mua nhà vào năm 2011 tích lũy được trung bình 225.000 USD tài sản nhà ở vào năm 2021, theo phân tích từ Hiệp hội Môi giới Quốc gia vào năm 2022. Và đối với những người từng mua nhà giá rẻ ở những thị trường bất động sản đã trở nên "nóng" từ đó, con số có thể cao hơn.

Nhóm phụ nữ độc thân chiếm số lượng lớn trong nhóm sở hữu nhà ở Mỹ, chỉ sau các cặp vợ chồng.

"Xu hướng này có thể mang ý nghĩa tài chính lâu dài đối với những người Mỹ chưa lập gia đình vì quyền sở hữu nhà thường là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để xây dựng sự giàu có cá nhân", Jacob Channel, nhà kinh tế cấp cao của LendingTree, nêu nhận định.

Phụ nữ độc thân quyết định mua nhà thường đặt mục tiêu đạt được sự giàu có trong tương lai, xây dựng quỹ khẩn cấp và tạo thu nhập thụ động cho cuộc sống. Nghiên cứu của LendingTree cho thấy nhiều nữ giới ngày càng vượt qua các đồng nghiệp nam trong việc nắm bắt và tận dụng logic này.

Tuy nhiên, muốn sở hữu nhà, họ phải đối phó và xoay xở với một loạt khó khăn kinh tế trong giai đoạn hiện tại.

Lãi suất cao đang làm cho việc quản lý các khoản thế chấp trở nên khó khăn hơn, trong khi lạm phát đang ăn mòn các khoản tiết kiệm, bao gồm cả các quỹ trả trước, thêm vào đó là giá nhà ở kỷ lục vẫn tồn tại ở nhiều thị trường.