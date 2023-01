Nữ đô vật Ấn Độ tố trưởng liên đoàn quấy rối tình dục suốt 1 thập niên

Vinesh Phogat nói rằng hành vi quấy rối tình dục đối với các nữ đô vật trong độ tuổi 10-20 đã diễn ra trong một thập kỷ.

Đô vật Ấn Độ Vinesh Phogat phát biểu trong cuộc biểu tình phản đối quấy rối tình dục, ngày 19/1, ở New Delhi. Ảnh: AP.

Cáo buộc của Phogat nhắm vào trưởng liên đoàn bộ môn Brij Bhushan Sharan Singh và nhiều huấn luyện viên khác. Cô nói thêm rằng nạn nhân không chỉ bị phớt lờ mà còn bị dọa giết khi cố lên tiếng, South China Morning Post đưa tin ngày 22/1.

Phogat đã khởi xướng một cuộc biểu tình kể từ ngày 18/1 tại thủ đô New Delhi, và chỉ kết thúc vào ngày 21/1 sau khi Bộ trưởng Thể thao Ấn Độ Anurag Singh Thakur cho biết người đứng đầu liên đoàn đấu vật Brij Bhushan Sharan Singh tạm thời đình chỉ chức vụ để phối hợp điều tra. Cuộc điều tra sẽ diễn ra trong vòng 4 tuần.

Ông Singh, cũng là một nghị sĩ của đảng Bharatiya Janata cầm quyền của Ấn Độ, đã bác bỏ các cáo buộc.

“Không có vụ quấy rối tình dục nào. Nếu một điều như vậy đã xảy ra, thì tôi sẽ treo cổ tự tử”, ông nói.

Phogat, 28 tuổi, nữ đô vật Ấn Độ duy nhất giành được nhiều huy chương tại Giải vô địch Đấu vật Thế giới, cũng chỉ trích thái độ phân biệt giới tính mà các nữ đô vật thường phải đối mặt trong môn thể thao.

“Trong thời gian biểu tình, tôi liên tục nhận được cuộc gọi từ các cô gái trên khắp Ấn Độ với cùng một lời phàn nàn. Đó là lý do ngày càng có nhiều đô vật xuất hiện mỗi ngày để biểu tình”, cô nói với This Week In Asia.

Phogat xuất thân từ một gia đình đô vật từ Haryana ở phía bắc Ấn Độ. Năm chị gái của cô cũng là đô vật. Khi cha của họ qua đời, chú của họ, một cựu đô vật, đã nuôi nấng và dạy họ môn thể thao này.

Phogat - cũng là nữ đô vật Ấn Độ đầu tiên giành huy chương vàng trong Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung và châu Á - nói rằng bản thân không phải là nạn nhân, nhưng cô muốn lên tiếng thay mặt cho những người “không thể đối đầu với người có quyền lực”.

Dẫu vậy, cô thừa nhận chính bản thân cũng lo lắng. “Hôm nay tôi lên tiếng, nhưng tôi không biết liệu mình có còn sống vào ngày mai hay không”, cô nói.

Một số chính trị gia đối lập cũng đã đến cuộc biểu tình để thể hiện sự ủng hộ, nhưng các đô vật đã lịch sự yêu cầu họ rời đi. Đây là hành động nhằm từ chối chính trị hóa cuộc biểu tình.

“Đây là một cuộc biểu tình để cứu lấy tương lai của môn thể thao này và tương lai của các nữ đô vật. Đây không phải là chính trị”, nam đô vật Bajrang Punia, người cũng có mặt tại cuộc biểu tình, nói.

Một số vận động viên của cả các bộ môn khác đã đứng lên bênh vực và ủng hộ cuộc biểu tình.

“Các chính trị gia và người đứng đầu liên đoàn tắm trong vinh quang của vận động viên khi họ mang về huy chương, nhưng lại che giấu một cách đáng xấu hổ cho bị cáo khi một phụ nữ lên tiếng”, cầu thủ bóng chuyền Jagmati Sangwan viết trong một chuyên mục cho tờ Indian Express.