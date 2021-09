Nữ diễn viên vướng tin đang yêu Tom Cruise

Từ năm 2010, ngôi sao người Anh đột phá với mini series The Pillars of the Earth. Cô được đề cử giải Quả cầu Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại Phim ngắn hoặc Phim truyền hình. Hayley Atwell được truyền thông phương Tây khen ngợi là người đẹp có vóc dáng nóng bỏng. Nữ diễn viên thường gây ấn tượng với những bộ trang phục tôn dáng, khoe lợi thế hình thể. Ảnh: People.