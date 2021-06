Nữ diễn viên Việt Nam nổi danh tại châu Âu gần 100 năm trước

Câu 2: Bộ phim đầu tiên bà đóng được công chiếu tại quốc gia nào? A. Pháp

B. Mỹ

C. Đức

D. Anh Bộ phim La Lettre (Bức thư) do hãng Paramout sản xuất và được công chiếu tại Paris, Pháp. Ảnh: Omega plus.