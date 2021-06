Nữ diễn viên triển vọng 9 tuổi của màn ảnh Hàn

Mới vừa tròn 9 tuổi, Park So Yi đã có trong tay một gia tài phim đáng nể. Theo Naver, sao nhí họ Park bén duyên với nghiệp diễn từ bộ phim truyền hình Mistress (2018) của đài OCN, khi mới 6 tuổi. Kể từ đó, Park So Yi thường xuyên xuất hiện trong nhiều tác phẩm ăn khách cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh như: Mistress, Ms. Hamurabi, SF8: Blink, My country: The new age, Do Do Sol Sol La La Sol, Spring again...