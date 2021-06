Nữ diễn viên tiêu tan 19 năm sự nghiệp vì cáo buộc bán dâm

Han Ye Seul đau đớn khi phải sống như kẻ tội phạm, chịu sự dị nghị đến suốt cuộc đời. Cô tuyên bố kiện Kim Yong Ho vì tung tin sai sự thật.

Sport Chosun đưa tin ngày 21/6, cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho tiếp tục đưa ra những cáo buộc mới về Han Ye Seul. Kể từ khi công khai bạn trai kém 10 tuổi, nữ diễn viên liên tục bị cuốn vào những tin đồn không hay về cuộc sống cá nhân. Vụ việc ảnh hưởng tới hình ảnh của nữ diễn viên dù cô phủ nhận hầu hết cáo buộc.

Han Ye Seul cho biết đang trải qua chuỗi ngày khó khăn, căng thẳng. Nữ diễn viên phải lấy hết can đảm để lên tiếng và kiện Kim Yong Ho. Ngôi sao sinh năm 1981 thừa nhận vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của cô.

Bị tố dùng ma túy, bán dâm và trốn thuế

Ngày 21/6, Sports Chosun đăng tin về những tuyên bố mới của Kim Yong Ho. Trong video mới nhất, Kim Yong Ho cho biết chiếc Lamborghini Huracan là xe của công ty tư nhân Non Us do Han Ye Seul lập nên. Qua quá trình điều tra, phóng viên Kim phát hiện Han Ye Seul đưa bạn trai hiện tại là Ryu Sung Jae vào công ty và trả lương cho anh.

Kim Yong Ho nhấn mạnh Han Ye Seul mua chiếc Lamborghini dưới danh nghĩa của công ty nhưng để bạn trai sử dụng. "Điều này có bình thường không? Tại sao một công ty lại cần mua Lamborghini và tôi xác nhận Ryu Sung Jae được trả rất nhiều tiền. Tôi cần báo cáo cho Cục Thuế Quốc gia vì việc này có thể dẫn đến hành vi trốn thuế", Kim Yong Ho tuyên bố.

Đây không phải cáo buộc duy nhất Kim Yong Ho nhắm tới diễn viên sinh năm 1981. Trong tin tức đăng bởi Wikitree ngày 14/6, phóng viên Kim Yong Ho tố cáo Han Ye Seul từng làm việc tại quán bar người lớn ở Los Angeles. Sau khi chiến thắng cuộc thi siêu mẫu, Han Ye Seul tiếp tục làm việc tại tiệm phòng.

Tiệm phòng còn được gọi là nhà thổ (cơ sở giải trí dành cho người lớn ở Hàn Quốc, nơi các phụ nữ trẻ được mời vào phòng VIP để giải khuây cho khách hàng nam). Theo Wikitree, những nơi này là bình phong cho hành vi mại dâm, hoạt động bất hợp pháp trong nước.

Kim Yong Ho đưa ra nhiều thông tin tiêu cực về Han Ye Seul.

Một nguồn tin tiết lộ với Kim Yong Ho việc nhìn thấy Han Ye Seul làm việc tại một tiệm phòng có tên ILGAA cách đây 20 năm. Kim Yong Ho thậm chí chỉ ra Han Ye Seul từng qua đêm với một người đàn ông ngay sau khi thắng giải siêu mẫu.

“Bạn có biết Han Ye Seul đã ra mắt như thế nào không? Ngày cô ấy chiến thắng và ra mắt với tư cách một siêu mẫu, tôi biết cô ấy đã đến khách sạn nào. Nó gần Itaewon. Tôi đã theo dõi Han Ye Seul vào ngày hôm đó và điều gì đó đã xảy ra”, Kim Yong Ho tuyên bố.

Kim Yong Ho tung ra nhật ký cuộc điện thoại với nhân chứng. Trong cuộc điện thoại, nhân chứng chia sẻ Han Ye Seul đã tổ chức tiệc mừng tại quán bar sau khi chiến thắng cuộc thi. Nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Han Ye Seul vào phòng riêng để ngủ với một ''người đàn ông béo''. Hôm sau, người đàn ông đó nói với mọi người: ''Cô ấy thật tuyệt vời''.

Theo Osen, Kim Yong Ho cũng tuyên bố Han Ye Seul đến Mu In - một quán bar trực thuộc Burning Sun - nhiều lần. Cựu phóng viên khẳng định rất nhiều nhân chứng đã nhìn thấy Han Ye Seul tại Mu In.

Qua lời kể của Kim, Han Ye Seul nổi tiếng trong làng giải trí với tư cách một diễn viên thường xuyên lui tới các quán bar. Những nhân chứng nhìn thấy Han Ye Seul tại Mu In cho biết cô lăng nhăng và thường xuyên vào phòng riêng với các người mẫu nam.

Trước đó, Kim Yong Ho và tờ Disptach tuyên bố bạn trai kém 10 tuổi của Han Ye Seul có quá khứ là trai bao. Trong tin tức đăng bởi Dispatch ngày 12/6, một nguồn tin tiết lộ Ryu Sung Jae liên tục nhận được tiền trợ cấp từ khách hàng, thậm chí anh lừa tiền của những phụ nữ đã kết hôn hoặc ly hôn.

Ryu Sung Jae từ bỏ công việc này khi bắt đầu hẹn hò với Han Ye Seul. Nữ diễn viên biết quá khứ của bạn trai và cố che giấu bằng cách nói anh xuất thân từ diễn viên kịch.

Những ngày qua, Han Ye Seul trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc.

"Suốt quãng đời còn lại, tôi phải sống với sự kỳ thị"

Sáng 22/6, Han Ye Seul có động thái đáp trả Kim Yong Ho. Sports Chosun, Sports Khan cùng nhiều tờ tin tức Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên đệ đơn kiện cựu phóng viên giải trí với cáo buộc phỉ báng, vu khống, tung tin đồn thất thiệt và thể hiện nội dung xúc phạm.

Công ty luật đại diện cho Han Ye Seul cũng dùng luật pháp để xử lý những tài khoản có bình luận tiêu cực nhắm tới nữ diễn viên.

Cùng ngày, Han Ye Seul viết tâm thư gửi truyền thông Hàn Quốc và công chúng. Mở đầu bức thư, nữ diễn viên cho biết cô càng nói sự thật càng có nhiều video không hay được lan truyền trên mạng. Nội dung cực đoan này ngay lập tức trở thành chủ đề của các bài báo và trang mạng xã hội.

Chứng kiến ​​cuộc sống riêng tư bị lan truyền khắp nơi với nhiều thông tin sai lệch, Han Ye Seul quyết tâm theo đuổi công lý đến cùng.

Trong tâm thư, diễn viên Birth of a Beauty thừa nhận bạn trai hiện là nhân viên tại công ty do cô quản lý.

Han Ye Seul phủ nhận các cáo buộc Kim Yong Ho và Dispatch đưa ra.

“Anh ấy là người mà tôi tin tưởng nhất và tôi muốn anh ấy giúp trong công việc, vì vậy tôi đề nghị anh ấy trở thành nhân viên. Tôi nhận xe từ công ty nhưng gọi đó là hành vi trốn thuế là không đúng. Không thể tính chiếc xe này như chi phí. Tôi không biết bằng cách nào các bản hợp đồng vốn được coi là bảo mật, lại lan truyền trên mạng. Nhưng tôi sẽ tìm hiểu việc này bằng luật pháp”, cô giải thích.

“Từ tiệm phòng đến ma túy và bây giờ là trốn thuế. Với kinh nghiệm của một người phụ nữ, tôi biết những câu chuyện nhục nhã này sẽ theo tôi như một lời nguyền rủa đến suốt đời. Tôi thành một kẻ tội phạm, bị kỳ thị suốt cuộc đời và không ai chịu trách nhiệm cho điều đó.

Tôi biết mình có thể đau khổ hơn nữa nếu tiếp tục lên tiếng, nhưng tôi không thể im lặng khi đối mặt với thực tế gây sốc rằng những điều này được cho phép trong xã hội của chúng ta”, cô tiếp tục.

Nữ diễn viên lên án hành vi đăng thông tin ám chỉ, chưa được xác minh. Han Ye Seul nhấn mạnh: “Ai cho người khác cái quyền chà đạp lên cuộc đời của ai đó?”.

Cuối tâm thư, Han Ye Seul yêu cầu các phương tiện truyền thông và công chúng chờ đợi kết quả từ tòa án. Nữ diễn viên thừa nhận đang trải qua giai đoạn đau khổ và khó khăn, cần tất cả sức mạnh để chiến đấu.

Han Ye Seul cũng phủ nhận việc sử dụng ma túy ở Burning Sun. Nữ diễn viên khẳng định cô chỉ đến Burning Sun một lần trong đời vào ngày Halloween với bạn bè và đồng nghiệp. Cô không có phòng riêng và chọn chiếc bàn ngoài hành lang, ngay cạnh quầy DJ.

“Tôi không sử dụng ma túy ở đó. Tôi không điên rồ đến mức dùng ma túy trước mặt mọi người", cô chia sẻ.

“Tôi chỉ tới hộp đêm Burning Sun một lần duy nhất trong đời. Tôi không dùng phòng riêng mà chỉ dự tiệc ở sảnh chính. Ai cũng có thể trông thấy tôi tại đó. Và giờ tôi trở thành nữ diễn viên nghiện ngập, sa đọa. Muốn dùng Burning Sun để hủy hoại hình ảnh của tôi ư?”, Han Ye Seul cho biết.

Về tin tức từng làm việc ở host bar, ngôi sao phủ nhận. “Tôi chưa bao giờ đến host bar. Tôi thậm chí không biết mọi người làm gì ở đó. Vì vậy, tôi thực sự không thể giải thích gì về điều này, nhưng ít nhất, theo như tôi biết, bạn trai của tôi không phải loại người đó”.

Nữ diễn viên khẳng định bạn trai hiện tại không lừa gạt tiền và hành nghề trai bao như những gì Dispatch hay Kim Yong Ho tuyên bố.

“Cố ý xúi giục những người bình luận ác ý, sử dụng sự giả dối và tin đồn nhảm nhí để hủy hoại cuộc đời của một người, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp và làm tổn thương tình cảm của họ - những hành động này khác gì với bắt nạt và bạo lực học đường?”, Han Ye Seul nhấn mạnh.

Han Ye Seul ra mắt ngành giải trí sau khi chiến thắng cuộc thi Siêu mẫu của đài SBS vào năm 2001. Ngay sau đó, nữ diễn viên xuất hiện trên Nonstop 4 - bộ phim đưa tên tuổi của Han Ye Seul nổi tiếng chỉ sau một đêm.