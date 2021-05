Nữ diễn viên tiêu tan 15 năm sự nghiệp vì quấy rối tình dục

Park Na Rae bị công chúng tẩy chay, cảnh sát điều tra hành vi quấy rối tình dục. Theo tờ Newsis, đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Park Na Rae ra mắt vào năm 2006 với tư cách diễn viên hài. Theo Korea Herald, Park Na Rae đã trở thành ngôi sao trong những năm gần đây và giành được giải Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Trong một bài viết về Park Na Rae, tờ Korea Times thậm chí nhận định nữ diễn viên hài thống trị màn ảnh nhỏ Hàn Quốc khi tham gia vô số chương trình ở những kênh truyền hình khác nhau.

Từ một diễn viên hài được công chúng yêu thích, Park Na Rae đang bị tẩy chay và cảnh sát điều tra. Sự nghiệp gây dựng 15 năm của diễn viên hài có nguy cơ sụp đổ vì hành vi quấy rối tình dục. Tờ Newsis nhận định Park Na Rae đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt.

Công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao

Năm 2006, Park Na Rae lần đầu xuất hiện trên chương trình Gag Concert với tư cách một nghệ sĩ hài. Kể từ khi bắt đầu lên sóng năm 1999, Gag Concert trở thành một trong những chương trình hài nổi tiếng, được công chúng yêu thích nhất Hàn Quốc.

Trong những năm hoạt động, Park Na Rae tham gia nhiều chương trình, chẳng hạn My Little Television, I Can See Your Voice, I Live Alone, Amazing Saturday… Đó đều là chương trình nổi tiếng dù lên sóng nhiều năm liên tiếp. Cống hiến cho những chương trình hài, Park Na Rae được giới chuyên môn và khán giả ghi nhận với nhiều giải thưởng.

Nữ diễn viên chiến thắng ít nhất 15 giải thưởng trong suốt thời gian hoạt động. Hạng mục danh giá nhất là Daesang tại 2019 MBC Entertainment Awards nhờ chương trình I Live Alone. Daesang là hạng mục quan trọng nhất và được tất cả nghệ sĩ Hàn Quốc ao ước trong các lễ trao giải. I Live Alone do Park Na Rae dẫn dắt đạt rating cao nhất là 12% cho tập 380 lên sóng ngày 22/1.

Cũng trong năm 2019, Park Na Rae trở thành nữ diễn hài Hàn Quốc đầu tiên phát hành phim hài đặc biệt trên Netflix. Bộ phim có tên Park Na Rae: Glamour Warning. Một năm sau đó, Park Na Rae được Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2020 tôn vinh là Diễn viên tạp kỹ xuất sắc.

Trong bài phỏng vấn với tờ Korea Times vào năm 2020, Park Na Rae giải thích sự nổi tiếng của bản thân xuất phát từ nhu cầu được giải trí của khán giả.

Không chỉ phủ sóng truyền hình, Park Na Rae còn đắt show quảng cáo.

"Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi người không còn phải quá lo lắng về kinh tế. Bây giờ là lúc chúng ta chú trọng hơn đến giá trị của tiếng cười. Nói như vậy có thể là sáo rỗng, nhưng tôi tin rằng những hành động hài hước khiến mọi người vui vẻ và giảm bớt căng thẳng", cô nói với Korea Times.

"Chúng ta thấy Hallyu hay làn sóng Hàn Quốc đang lan rộng khắp thế giới, trở nên phổ biến trên toàn cầu. Kpop, phim truyền hình Hàn Quốc và ngành mỹ phẩm, làm đẹp đã làm được điều đó. Nhưng chúng ta không thường nghe khán giả quốc tế bàn tán về hài của Hàn Quốc. Tất nhiên, việc chọc cười mọi người ở các nền văn hóa khác nhau sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng tôi tin hài kịch thực sự có sức hấp dẫn chung", cô tiếp tục.

Nữ diễn viên hài cho biết cô tin chắc tiếng cười là một phần thiết yếu của cuộc sống. Xã hội Hàn Quốc nên đánh giá cao giá trị của nó.

Trả giá vì những hành động gây cười lố bịch

Park Na Rae thành công và trụ vững nhiều năm trong giới truyền hình Hàn Quốc nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, cách nói chuyện hài hước, dí dỏm. Tuy nhiên, việc gây cười vượt quá giới hạn cho phép của công chúng đang khiến nữ diễn viên phải trả giá.

Trong một tập của chương trình Hey Narae do Park Na Rae kết hợp sản xuất với CJ Entertainment, Park Na Rae bị chỉ trích quấy rối tình dục Kai (thành viên nhóm EXO). Park Na Rae nhại lại câu nói về quần lót của EXO trong chương trình Knowing Brothers kèm theo bình luận nhạy cảm.

Park Na Rae nhận được nhiều giải thưởng.

Trong một tập khác, Park Na Rae đã đưa ra những bình luận gợi dục về một con búp bê nam mặc đồ lót. Diễn viên hài thậm chí mô phỏng động tác nhạy cảm khi thay quần áo cho con búp bê. Hành động của Park Na Rae khiến người tham gia cùng chương trình là Hey Jini kinh ngạc. Hey Jini thậm chí thốt lên: “Hành động này có nên được xếp hạng 25+ hay không?".

Hành động của Park Na Rae khiến công chúng tức giận. Họ chỉ trích nữ diễn viên và yêu cầu cô rút khỏi các chương trình truyền hình. Park Na Rae liên tiếng xin lỗi và xóa bỏ các video nhạy cảm.

“Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho khán giả khi đăng tải video không phù hợp. Là người của công chúng, tôi phải chịu trách nhiệm về chương trình phát sóng. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải kiểm tra kỹ lưỡng từ khâu lên kế hoạch đến nhân vật, diễn xuất, đạo cụ, nội dung chương trình. Tôi đã khiến nhiều người thất vọng vì cách xử lý thiếu chuyên nghiệp”, cô chia sẻ.

Diễn viên hài thậm chí bật khóc thừa nhận bản thân đã sai trong chương trình I Live Alone lên sóng ngày 30/4. Tuy nhiên, công chúng chưa chấp nhận tha thứ cho Park Na Rae.

Việc các chương trình giải trí hàng tuần như I Live Alone và Where is My Home có sự góp mặt của diễn viên hài vẫn được phát sóng thường lệ như “đổ thêm dầu vào lửa”. Dưới tất cả video liên quan đến chương trình được đăng trên kênh MBC, khán giả bày tỏ sự phẫn nộ.

Park Na Rae bị công chúng tẩy chay vì hành vi nhạy cảm.

Trước làn sóng tẩy chay của khán giả, cổng thông tin Naver đã quyết định đóng bảng tin Naver TV TALK của các chương trình có sự tham gia của Park Na Rae như I Live Alone, Where is My Home, Amazing Saturday - Doremi Market và The House Detox.

Chia sẻ với tờ MBN ngày 5/4, Naver thông báo: "Chúng tôi đóng các bảng tin để bảo vệ nghệ sĩ khỏi những lời chửi thề, vu khống và bình luận ác ý".

Không chỉ bị tẩy chay, có nguy cơ đánh mất sự nghiệp, Park Na Rae còn có thể đối mặt với án phạt. Sở cảnh sát Seoul Gangbuk cho biết vào ngày 30/4 họ nhận được khiếu nại công khai về hành vi được cho là quấy rối tình dục của Park Na Rae. Trả lời tờ Edaily, cảnh sát cho biết sẽ điều tra xem Park Na Rae có vi phạm pháp luật hay không.

Theo tờ Busan, cảnh sát đã đệ đơn yêu cầu điều tra Park Na Rae về tội vi phạm Đạo luật Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên.

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Vì không thể kiểm tra đoạn video được tải lên YouTube nên tôi đã yêu cầu công ty sản xuất gửi dữ liệu video. Chúng tôi dự định sẽ kiểm tra tình hình trước và sau khi video đó được đăng tải để kết luận có bị trừng phạt hình sự hay không".

Chia sẻ trên MBN, các nhà phê bình và chuyên gia truyền thông nhận định hành vi của Park Na Rae có khả năng bị xem xét theo luật cấm phát tán tài liệu khiêu dâm. Theo quy định, người phạm tội có thể phải đối mặt với án tù một năm hoặc khoản tiền phạt 10 triệu won ( 9.000 USD ).

Ngoài ra, như Herald POP đưa tin ngày 3/5, một số khán giả đã gửi đơn khiếu nại về hành vi của Park Na Rae lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc. Tuy nhiên, ủy ban không thể cân nhắc về khiếu nại này.

Tờ YTN Star nhận định Park Na Rae đang ở trong tình huống mà bất kể cô làm gì hay nói gì cũng đều bất lợi. “Park Na Rae đã từ một người vô danh trở thành nữ nghệ sĩ xuất sắc của thị trường giải trí. Nhưng điều đáng quan tâm lúc này là làm thế nào để thoát khỏi những tranh cãi và sự tẩy chay vì quấy rối tình dục", YTN Star viết.