Nữ diễn viên 'Thư ký Kim sao thế?' kết hôn

Nữ diễn viên "Thư ký Kim sao thế?" tổ chức hôn lễ với Kim Young Hoon vào tháng 11. Họ quyết định về chung nhà sau gần 10 năm hẹn hò.

Ngày 6/7, Xportsnews đưa tin nữ diễn viên Hwang Bo Ra thông báo kết hôn với bạn trai lâu năm Kim Young Hoon. Công ty quản lý Walk House Company cho biết lễ cưới của người đẹp sinh năm 1983 được tổ chức riêng tư với các thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết vào tháng 11.

Hwang Bo Ra chia sẻ tin vui với người hâm mộ: "Tháng 11, tôi sẽ kết hôn với người bạn đời mà tôi gắn bó nhiều năm qua. Sự chúc phúc của mọi người trong thời gian dài đã giúp chúng tôi ở bên nhau với trái tim hòa hợp, vững bền hơn. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc".

Hwang Bo Ra và Kim Young Hoon tổ chức hôn lễ vào tháng 11. Ảnh: Allkpop.

Theo Xportsnews, trước khi tiến tới hôn nhân, Hwang Bo Ra và Kim Young Hoon hẹn hò gần 10 năm. Họ công khai mối quan hệ vào năm 2013.

Hôn phu của nữ diễn viên hiện là CEO của Walk House Company. Kim Young Hoon xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là diễn viên Kim Yong Gun, anh trai là tài tử Ha Jung Woo. Bản thân Kim Young Hoon cũng tham gia diễn xuất từ năm 2000. Anh lấy nghệ danh là Cha Hyun Woo.

Hwang Bo Ra sinh năm 1983. Cô gia nhập showbiz với vai trò diễn viên từ năm 2003. Hwang Bo Ra được biết đến với các phim Thư ký Kim sao thế?, Bok Soo trở về, Vị sếp khó tính, Once Upon a Time in Gwangju, Blow Breeze. Đặc biệt vai diễn thư ký Song Se Ra hài hước, có lối hành xử vô tư đến vô duyên của Hwang Bo Ra trong Thư ký Kim sao thế? nhận được sự yêu thích từ khán giả.