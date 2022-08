Nữ diễn viên Thái Lan suy sụp vì bị bắt giam

Theo bạn thân Kwang Farung Yuthithum, Pinky Savika Chaiyadej mệt mỏi, căng thẳng và khóc trong phòng tạm giam. Trước đó, diễn viên "Lưới tình catwalk" vướng cáo buộc gian lận.

Ngày 28/8, tờ Thairath đưa tin về cuộc sống trong khu vực tạm giam của nữ diễn viên Pinky Savika Chaiyadej. Sau khi đến thăm bạn thân, diễn viên Kwang Farung Yuthithum cho biết Pinky Savika Chaiyadej đã hết thời hạn cách ly và chuyển tới nhà tù tạm giam. Trong cuộc trò chuyện với Kwang Farung Yuthithum, viên Pinky Savika Chaiyadej tâm sự cô chán nản, áp lực và mệt mỏi vì những gì xảy ra.

Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trung úy Thanakrit Chit Areerat cho biết thêm sức khỏe và tinh thần của Pinky Savika Chaiyadej hiện ổn định. Khi vụ việc chưa kết thúc và tòa án không cho tại ngoại, Pinky có thể phải ở tù nhiều năm nữa.

Pinky Savika đang bị tạm giam.

Ngày 18/8, Pinky Savika cùng mẹ, anh trai và nhiều người khác bị bắt giam vì cáo buộc lừa đảo. Theo Khaosod, công tố viên từ Văn phòng Công tố các Vụ án Đặc biệt 4 đã đệ đơn kiện Pinky Savika. Cùng ngày, Tòa án Hình sự đã ra lệnh tạm giam Pinky Savika cùng các bị cáo. Pinky Savika cùng mẹ đệ đơn yêu cầu trả tự do tạm thời, nhưng tòa án không cho phép vì vụ án có tính chất nghiêm trọng và nữ diễn viên có khả năng bỏ trốn.

Số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên tới 9.824 người cùng số tiền là gần 2,5 tỷ baht (khoảng 69 triệu USD ).

Pinky Savika sinh năm 1986, đóng phim từ nhỏ. Cô được chú ý sau khi tham gia bộ phim phiêu lưu hành động Angkor 2 và Lưới tình catwalk cùng Bee Namthip. Nữ diễn viên tham gia hàng trăm bộ phim khác như Pass to Your Voice, Jan Dara, Club Friday The Series…