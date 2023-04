Nữ diễn viên Thái Lan biến dạng gương mặt vì phẫu thuật thẩm mỹ

Ice Preechaya cho biết sau khi gặp tai nạn, cô phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa gương mặt. Nữ diễn viên từng bị vẹo môi, không thể uống nước.

Gương mặt của Ice Preechaya được nhận xét ngày càng khác lạ. Ảnh: Thairath.

Ngày 5/4, tờ Thairath đưa tin về lý do nữ diễn viên Ice Preechaya Pongthananikorn phẫu thuật thẩm mỹ thường xuyên khiến khuôn mặt thay đổi. Ice Preechaya kể khi chuẩn bị quay sitcom, cô một mình lái xe rồi ngủ gật và đâm vào chiếc xe khác. Vụ tai nạn khiến cô ngất xỉu. Sau khoảng 10 phút, nữ diễn viên tỉnh lại và thấy mặt đầy máu.

Ice sau đó được bác sĩ chẩn đoán gãy xương đòn, cổ tay, xương sườn bên phải đâm thủng phổi. Khuôn mặt cô phải khâu 3 mũi và biến dạng đến mức phải nhờ đến 5 bác sĩ chữa trị. Tai nạn đó là khởi đầu của các ca phẫu thuật thẩm mỹ.

“Vào thời điểm đó, tôi phải đi khám bác sĩ mỗi tuần một lần. Tôi không hề soi gương suốt 3 tháng. Tôi thừa nhận lúc đó trạng thái tinh thần rất tệ. Tôi cố gắng tìm một bác sĩ để điều trị và giúp khuôn mặt của tôi tốt hơn. Phải mất 2 năm để gương mặt tôi trở lại như trước đó”, Ice Preechaya kể.

Hình ảnh trước đây và hiện tại của Ice Preechaya. Ảnh: Thairath.

Về việc nghiện phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt ngày càng khác lạ, nữ diễn viên tiết lộ khi bắt đầu, cô cảm thấy việc chỉnh sửa không xấu. Tuy nhiên, sau đó cô đã phạm phải sai lầm.

“Từng có thời gian tôi tiêm botox nhưng không đều khiến môi bị vẹo. Tôi uống nước và nó sẽ chảy ra. Sau đó, tôi phải cố gắng tập luyện để các cơ cân bằng nhau. Tôi chỉnh sửa nhiều bộ phận nhỏ, trong đó có 2 lần sửa mũi và đến một lúc, tôi cảm thấy bản thân đã làm quá nhiều, nên dừng lại. Tôi đã ngừng phẫu thuật một thời gian. Tôi đang chờ gương mặt cân đối hơn rồi quay lại khám”, nữ diễn viên nói.

Ice Preechaya sinh năm 1990, là người mẫu kiêm diễn viên Thái Lan. Cô nổi tiếng sau khi đảm nhận vai chính trong 2 phim điện ảnh ATM: Er Rak Error (2012) và I Fine Thank You Love You (2014). Trong đó, tính tới thời điểm ra rạp, ATM: Er Rak Error trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Thái Lan. Dự án giành giải thưởng Phim có doanh thu cao nhất tại Bangkok Critic's Assembly năm 2013.

Ice Preechaya cũng góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng khác như Switch, Confusedly In Love, Love Under The Moonlight…